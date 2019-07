Las noticias de Navarra, 18:02 (08/07/2019)

Voz 1585

00:55

la secretaria general del PSN por cierto María Chivite ha dicho que no descarta invitar a Javier Esparza una reunión para explicarle el preacuerdo a cuatro alcanzado con Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra y hablar sobre una abstención de Navarra suma de esa manera dice Chivite no sería necesaria la abstención de Bildu unas declaraciones hechas en Radio Nacional que han sido respondidas inmediatamente por Geroa Bai esta formación dice que el acuerdo a cuatro no es una puerta falsa a partir de la cual los socialistas negocie no pacten con Navarra suma la coalición denuncia lo poco oportuno según ellos de las declaraciones de la líder socialista quién dicen hace una lectura errónea de lo acordado días atrás y en media hora comienza en la plaza de toros de Pamplona el festejo taurino con las reses de Cebada Gago que van a ser limpiadas por los matadores Manuel Escribano Rubén Pinar Juan del Álamo en La Ventana de San Fermín a partir de las siete y veinte les iremos contando el desarrollo de esta corrida de los restantes festejos de la Feria del Toro con nuestra experta Isabel Bir umbrales hoy por cierto festejo que es según todo lo previsto va a estar bastante pasado por agua a partir las siete veinte en La Ventana de Navarra