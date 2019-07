Voz 0393

00:19

pues buenas tardes el presidente de la Asamblea acaba de convocar como dices una nueva ronda de consultas para mañana por la mañana para intentar dice proponer un candidato a presidir la Comunidad de Madrid de momento el pleno que hay convocado para el miércoles es un pleno desierto que sólo sirve para activar el calendario empiece a correr el reloj la reunión ese van a celebrar entre las diez menos cuarto y las once de la mañana se sucederán cada quince minutos y el orden será de menor a mayor representación numérica de diputados en el Parlamento Juan Trinidad recibirá en primer lugar a Unidas Podemos en último término Ángel Gabilondo que a esta hora sigue siendo el candidato que más apoyo reúne sesenta y cuatro el Partido Popular ha presentado esta mañana su acuerdo con Ciudadanos juntos suman cincuenta y seis escaños necesitan los votos de Vox unos votos que Rocío Monasterio no cederá mientras Albert Rivera y Pablo Casado no se sienten a negociar con Santiago Abascal es la única manera dicho de desbloquear la situación