Escucha las noticias de las 19:00 (08/07/2019)

Voz 0011

00:24

Arcas una de ellas era israelí su de su bote de protección de cincuenta para niños bueno pues la investigación de Sanidad da la razón a las dos partes ya verás porque escucha lo que nos cuenta Adela Molina sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento no ha hecho un estudio propio de las cremas solares sino que analizado el que hizo la OCU también el que le han mandado las empresas cuestionadas is Dean que mencionábamos y Bavaria tras ese análisis ha concluido que los dos estudios están bien hechos el de la Organización de Consumidores que cuestiona la protección cincuenta de las cremas y el de la industria que la bala explica esa contradicción en que hay una gran variabilidad en la metodología que se emplea en los laboratorios donde se fija el factor de protección solar la Agencia Española del Medicamento avisado a los expertos que realizan esas pruebas de la disparidad aunque concluye que no hay que rectificar el etiquetado las cremas porque no se han recibido notificaciones de efectos graves ni tampoco hay riesgo para la salud humana la OCU considera sin embargo que con esa decisión está generando confusión desprotección Enrique García es su portavoz