Escucha las noticias de las 22:00 (08/07/2019)

que acabamos la anterior en la derecha Vox insiste en que si Ciudadanos quiere sus votos que se siente hoy le pide que la conversación se al máximo nivel Santiago Abascal quiere sentarse con Pablo Casado que ya ha dicho que si Icon Albert Rivera que sigue disimulando ya no les parece mal que su partido se siente con Bosch pero personalmente él no quiere contaminarse en la izquierda el PSOE insiste en el gobierno en solitario y Podemos en entrar en él aunque Pablo Iglesias añade que está dispuesto a poner por escrito que no discrepar a de Pedro Sánchez en cuestiones como el tema de Cataluña o en política exterior la derecha tiene que ponerse de acuerdo para desbloquear los gobiernos de Murcia hay de Madrid la izquierda tiene que ponerse de acuerdo para desbloquear la investidura la derecha se pondrá de acuerdo porque la alternativa son dos gobiernos de izquierda izquierda entendemos que se pondrá de acuerdo porque la alternativa son nuevas elecciones mientras tanto siguen la técnica del desgaste el desgaste entre ellos y el desgaste de los ciudadanos que ya no soportan un cruce de declaraciones más que se sienten que se pongan de acuerdo tienen la obligación de hacerlo especialmente Albert Rivera que no quiere Foto Nikon Vox ni con Pedro Sánchez que quiere entonces el líder de Ciudadanos marcar el ritmo de la política de este país sin remangarse cualquier negociación tiene consecuencias deben asumirlas en su trabajo también está explicar a sus electores por qué hacen lo que hacen seguro que lo entienden porque lo que nos entiendes la parálisis a la que los cuatro principales líderes políticos tienen sometido a este país Ángels Barceló siguen la tertulia hora25 de este lunes Berna González Harbour José Luis Ayllón Ayllón Illana Carmona pero antes de ir con el desarrollo informativo del día quiero empezar con el tiempo