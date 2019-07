Escucha las noticias de las 03:00 (09/07/2019)

gracias Ángel la EMT informa de que en Aragón en el interior de Cataluña también puede producirse acumulación de agua durante esta noche por las tormentas así que se pide mucha precaución a los vecinos y que no salgan de su casa a no ser que ese lo indiquen los servicios de emergencia las precipitaciones está previsto que amaine en este martes por la tarde de la política estos días se abren dos escenarios el primero en la reunión que tendrán en unas horas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para verse avanzan algo en su desacuerdo los morados siguen queriendo ministros de Podemos pero el PSOE sólo está dispuesto a introducir independientes propuestos por Podemos en su gobierno esta noche Pablo Iglesias ha considerado insuficiente en una entrevista en Telecinco el documento en el que los socialistas proponen un programa con algunas concesiones a Podemos escuchamos a Iglesias a Cristina Narbona por el PSOE

un papel en el que no se dice cuánto dinero se va a dedicar a eso en el que nos indican plazos en el que no se especifica nada bueno pues no es gran cosa nosotros mañana les vamos a plantear negociar manera integral

Voz 0137

02:58

la derecha que esta tasca cada vez más y que en las últimas horas ha provocado el enfado y las amenazas de Vox en Madrid PP y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que no han suscrito los ultras en Murcia hasta allí se ha ido Abascal para negociar después de que Vox tumbas en la investidura de Fernández miras como presidente popular desde allí desde Murcia el líder de Vox ha dicho naranjas y Populares que si quieren sus votos en los gobiernos van a tener que sentarse y hacerse fotos juntos Abascal dice que los espera desde las ocho de la mañana en unas horas en su despacho pero parece que esa reunión no se va a producir Javier Carrera no habrá reunión a tres los populares se mostraban dispuestos no tenemos problemas en sentarnos con audio explican fuentes del partido pero el no de Rivera frustra el intento de Abascal el bloqueo continúa desde Vox mantiene la exigencia de llegar a algún tipo de acuerdo tres un acuerdo de investidura que nos permita pasar