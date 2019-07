Escucha las noticias de las 05:00 (09/07/2019)

cinco las cuatro en Canarias hay dado buenos días buenos días las inundaciones por culpa de la lluvia han provocado esta noche en Navarra una víctima mortal los bomberos han recuperado el cadáver de un hombre a unos cincuenta kilómetros de Pamplona después de que su coche haya sido arrastrado por la corriente mientras conducía localidades como Tafalla Olite y ellos están llevando lo peor la crecida del río Cidacos ha llegado a partir de aparte ha llegado a partir en dos una carretera nacional y ha provocado cortes de tráfico en ambos sentidos en Tafalla ha habido vecinos que ya han tenido que subir incluso a los coches para que la corriente no los arrastrarse Matilde una de sus vecinas

Voz 2

00:38

había huido a mi padre que me había tocado de pequeño pero no se recordaba no toda la gente que ya hay vecinos mayores y se inhábil recordaba una cosa así