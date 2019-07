Escucha las noticias de las 06:00 (09/07/2019)

últimos no o fue

la peor parte se la ha llevado la localidad navarra de Tafalla los diez mil habitantes de ese municipio han estado incomunicados durante varias horas por carretera la nacional ciento veintiuno quedado partida por un espectacular torrente de agua y el servicio de trenes también ha suspendido ha sido una noche muy muy larga para los vecinos de esa zona de Navarra no sólo Tafalla también Olite Pueyo han pasó toda la madrugada achicando agua aunque la previsión da más lluvia para las próximas horas allí en todo el noreste de la Península Luismi Pérez buenos días

viene las previsiones ya nos advertían de que habría tormentas muy fuertes en toda la cabecera del Ebro serbios hasta este punto Es imposible hay que decir que es imposible saber el sitio exacto en el que se pueden producir cien ciento cuarenta ciento sesenta litros por metro cuadrado Además hay que tener muy en cuenta las infraestructuras la calidad de las de los cauces están limpios no hay que decir que se podían producir esas precipitaciones aunque a día de hoy es imposible saber con un margen de dos o tres horas de antelación si se pueden

España es un país con una cultura democrática sentada que no es la España en blanco y negro de Fraga ni es la España de los gobiernos monocolor de partido único los ciudadanos nos están diciendo compartís copera

los dos llegan con posiciones enconadas no parecen dispuestos a ceder el problema sigue estando en la entrada de Podemos en el Gobierno Gobierno monocolor que es el término que usan ahora los socialistas para decir gobiernos sin Podemos

no estamos poniendo en ninguna excusa queremos que sean nuestros socios preferentes para un gobierno progresista no un gobierno de coalición que esto en la izquierda

derecha el problema es la foto a tres que sí se hicieron en Colón pero que Rivera no quiere repetir ahora cuando penden de un hilo el hilo de Vox los gobiernos de Madrid

ha gastado ya ha dicho que si tiene intención de reunirse con Abascal Rivera ya le ha comunicado al líder de Vox que espere sentado y ojo al informe que publica hoy El País informe de la Policía sobre lo que pasó en el boicot a Ciudadanos en la manifestación del Orgullo ese informe policial contradice la versión del partido naranja asegura la policía por escrito que no se produjeron agresiones físicas y que los miembros del partido no siguieron en ningún momento las recomendaciones y consejos de la policía de hecho los agentes defienden el despliegue y dicen que fue el más adecuado para evitar situaciones de riesgo que consideran si se hubiesen producido si hubieran actuado como pedían los dirigentes de Ciudadanos es vamos a encontrar esta mañana el estudio de un grupo de científicos españoles que ha demostrado por qué unas especies de animales viven más tiempo que otras Javier Alonso buenos días

ahora seis millones y medio de euros ir para premio goloso el fichaje de Neymar según medios brasileños el jugador ya ha comunicado al que no quiere volver ir al acecho están Barça irreal Madrid Sampe buenos días

los días el Barça porque está como loco por recuperar ley devolverle el golpe de hace dos temporadas a los franceses también el jugador quiere regresar junto su amigo Messi pero la operación es complicada económicamente para el Barça porque no bajará de esos doscientos veintidós millones que pagaron los galos y los azulgrana tienen que afrontar esta semana el fichaje de Griezmann y siguen esperando por The League entre los dos se irían casi a los doscientos millones al acecho sea también el Real Madrid el viejo sueño de Florentino pero sólo llegaría si finalmente no sale la operación con el Barça