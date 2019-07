Las noticias de Aragón, 06:50 (09/07/2019)

pues en estos tres meses vamos a esta actuación como decíamos muy compleja a nivel técnico y que necesitamos y por eso lo programas también así no la ausencia máxima de lluvias porque son un elemento que que puede llevar a el trasteo no sé

Voz 0148

05:48

nueva reunión este mediodía de la comisión negociadora del PSOE en Aragón después de que podemos manifestar ayer su enfado por lo que consideran una intromisión de Javier Lambán el secretario regional de los socialistas intentó ponerse en contacto con el líder de Podemos con Nacho Escartín para desatascar el bloqueo pero no obtuvo respuesta los Violeta lo consideraron un ninguneo de la comisión negociadora Eva presos Ribes buenos días buenos días quién puede pactar que donde esa hora el meollo del atasco a los de Podemos no les gustó nada que el mismo Javier Lambán líder de los socialistas intentara ayer lunes y durante todo el fin de semana ponerse en contacto con su líder Nacho Escartín quería el secretario regional del PSOE desbloquear el parón en los pactos pero los de Podemos se lo tomaron como una intromisión de quién no está en el órgano negociador no están ni Lambán mi Escartín por lo que parece de nada sirve que sean los máximos responsables de sus partidos las formas son las formas ya que el conducto reglamentario pasa por reunir a la comisión negociadora el secretario de Organización del PSOE Darío Villagrasa que si está en ese órgano prefirió ayer no hacer declaraciones pero sí las hará este mediodía Villagrasa sí apuntó que con el resto de partidos de la izquierda siguen reuniéndose eso sí los cinco de Podemos siguen siendo decisivos para un pacto que todavía no llega mientras la Plataforma del Tercer Sector pide a los partidos inmersos en la negociación para conformar un nuevo Gobierno esta habilidad para que Aragón siga a la cabeza en las políticas sociales y urge porque con presupuestos prorrogados la situación económica de las entidades queda estrangulada y algunos servicios podrían cerrarse