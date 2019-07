Las noticias de Euskadi, 06:50 (09/07/2019)

Voz 1646 00:00 es un on muy buenos días los jóvenes vascos que se marcharon de Euskadi por la crisis en busca de un trabajo están empezando a volver el programa de retorno que puso el Gobierno vasco en marcha hace dos años no tuvo efecto inicialmente sólo uno regresó en el primer año pero ahora mismo hay un joven cada quince días que solicita las ayudas para poder volver y un centenar en lista de espera sin duda la mejora de la situación económica en Euskadi están facilitando su regreso es martes nueve de julio seguimos con lluvias en Euskadi y lo vamos a ver en nuestra ronda del tiempo el cielo está nublado en Bilbao diecinueve grados

Voz 0733 00:43 diecinueve grados también en San Sebastián Irún está lloviendo llueve también en Eibar con dieciocho grados

Voz 1 00:48 dieciocho grados en Vitoria cielo muy cubierto veinte grados en Llodio y también muy cubierto

Voz 1646 00:53 estamos en alerta naranja por posibilidad de tormentas fuertes incluso de granizo que nos anuncia la previsión meteorológica para hoy araña pues si la previsión dice que todavía podrían repetirse las tormentas en estas primeras horas del día después a lo largo de la mañana irá remitiendo la lluvia en el interior en la vertiente cantábrica habrá que esperar hasta la tarde acabaremos el día con claros lo que anuncia una mejoría de cara a los próximos días temperaturas en ligero descenso máximas entre veinte y veinticuatro grados pues vamos a ver también si tenemos algún problema está ahora en las carreteras Nike que Bernal

Voz 0733 01:23 pues de momento sin problemas a unos informa la Ertzaintza

Voz 1646 01:26 por cierto que ha ingresado en prisión el hombre de cuarenta y un años detenido por una presunta agresión sexual a una mujer en el área recreativa de Erandio en la madrugada del domingo el Ayuntamiento de este municipio vizcaíno ha condenado la agresión y se suma a la concentración de protesta convocada para esta tarde por colectivos feministas en Joseba Peña en la Coordinación Técnica hacemos una pausa seguimos

Voz 2 03:04 hoy por hoy Euskadi cada aquí

Voz 1646 03:07 hace días vuelve un joven a trabajar a Euskadi acogiéndose al programa de retorno del Gobierno vasco ahora mismo hay un centenar en lista de espera Isabel Cobo

Voz 10 03:16 sí concretamente ciento cuatro jóvenes inscritos con perfiles de todo tipo que han trabajado trabajan fuera de Euskadi por todo el mundo también en el resto de España la mayoría cuatro de cada diez en Europa esperan una llamada para volver hasta la fecha han sido muy pocos los que han conseguido retornar siete en los dos primeros años de Porro de programa aunque este año en sólo seis meses se ha dejado prácticamente esa cifra en doce contratos cerrados otro en proceso siguen siendo pocos pero Olavide está haciendo un esfuerzo de difusión Borja Velandia director de la idea

Voz 11 03:45 pero yo creo que en las medidas que estamos poniendo un poco las respuestas que el empresariado está demandando tenemos que tener más éxito que el que hemos tenido hasta la fecha creemos que puede llegar a más personas habla

Voz 10 03:58 hemos de jóvenes de menos de treinta y cinco años la envidia sume la mitad del coste del contrato seis

Voz 1646 04:03 a cuatro minutos recogemos más brevemente otros asuntos de la actualidad vasca

Voz 1 04:10 Garikoitz Azpiazu Txeroki

Voz 1646 04:12 el más duro entre los duros de los presos de ETA ha sido acercado por las autoridades francesas a una prisión próxima Euskadi ayer fue trasladado Alan San a doscientos kilómetros de la frontera desde la cárcel de Arlés se encuentra a unos seiscientos hace una semana se produjo también el acercamiento de otro ex jefe etarra Mikel Carrera y el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de Ciudadanos contra la ley vasca de Víctimas del Terrorismo porque considera que puede vulnerar derechos como el derecho a una tutela judicial efectiva la orden para que tanto el Congreso como el Gobierno y el Parlamento vasco puedan disponer de la documentación para poder presentar alegaciones personarse en la causa el Gobierno vasco ya ha dicho que no les sorprende la decisión de Ciudadanos la ley vasca de Víctimas del Terrorismo ya fue recurrida en su momento pues el Gobierno de Rajoy lo que impidió que pudiera desarrollarse el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por su parte ha desestimado el recurso del PNV ya ha confirmado que la alcaldía de Samaniego es para EH Bildu el alto ante el Tribunal da validez a la votación que dio la Alcaldía Pili Garmendia el pasado quince de junio de forma inesperada debido a que un concejal socialista se desmarcó del acuerdo PNV PSE para gobernar en el municipio el PNV dice que respeta y acata la sentencia pero no la comparte la menor diecisiete años acusada de la muerte de su bebé al que abandonó en Mondragón declaró ayer a puerta cerrada en el inicio del juicio en el Juzgado de Menores de San Sebastián se enfrenta a una petición de la fiscalía de menores de cinco años de internamiento por asesinato declararon también varios familiares y amigos de la joven además es del que encontró al bebé bajo un anoche el pasado mes de marzo el juicio seguirá el jueves con la declaración de los peritos la este y las comisiones Nebrera sin anunciaron ayer que seguirán con las movilizaciones en la enseñanza concertada vasca tras el verano y no descartan una huelga indefinida a pesar del desmarque de UGT que pide la mediación del departamento de Trabajo del Gobierno vasco la secretaria general de LAB Garbiñe Aranburu por su parte reiteró ayer la apuesta de su sindicato por la movilización como elemento de presión y descartó de nuevo participar en la mesa de diálogo social con la patronal y el Gobierno vasco

Voz 12 06:12 es un poco aún Marto diálogo social vacío de contenido a un marco de diálogo social realmente no está pensado para resolver los problemas que tiene la clase trabajadora sino que estamos hablando de un modelo de diálogo social que está pensado para legitimar las políticas patronales y para legitimar la la política del Gobierno vasco con lo cual pues no nos vamos a sentar en un marco de esas características

Voz 1646 06:33 y Woody Allen está a punto de iniciar el rodaje de su última película en San Sebastián hoy el ayuntamiento ha organizado una recepción al cineasta neoyorquino a la que no asistirá EH Bildu Unai que Bernal

Voz 0733 06:44 la recepción de carácter privado se llevará a cabo en el salón de plenos del Consistorio donostiarra después de la rueda de prensa que el propio Allen y parte del elenco de la película van a ofrecer este mediodía en el Kursaal para informar sobre el rodaje que arranca mañana en San Sebastián un rodaje que empieza con polémica porque el grupo municipal de EH Bildu ya ha anunciado que no acudirá a esa recepción oficial en el Consistorio no irán porque más allá de su calidad el director de cine justifican en una nota Woody Allen tiene sobre sus espaldas la denuncia de abuso sexual por parte de su hija adoptiva Se suman así al movimiento Mutu tú que lleva tiempo denunciando estos hechos la coalición abertzale critica además que el alcalde haya organizado esa recepción porque se trata dicen de algo totalmente extraordinario que no suele hacerse a la inmensa mayoría de directores que ruedan en la ciudad

Voz 1646 08:16 oye Euskadi vamos ya con los deportes la Real empieza la pretemporada y lo hace mirando hacia Europa Roberto Ramajo

Voz 1825 08:23 tras el Athletic la Real es el segundo equipo vasco de primera en echar a andar en comenzar su pretemporada lo hizo en Zubieta con veintisiete futbolistas a las órdenes de Imanol Alguacil y con los cinco fichajes para la próxima temporada Isaac Portu o negar Ramiro is añadan siendo el blanco de todas las miradas pero también con casos por resolver como el de la salida por ejemplo de género reunirá real este mercado de verano más de veintiun millones así que el objetivo europeo parece obligado a ser Illarramendi capitán a todos

Voz 1646 08:56 ilusiona leemos a la a la afición

Voz 14 08:58 alegría que que se merece oí trabajaremos

Voz 1825 09:01 mañana será el turno para que comiencen sus pretemporadas árabe si al Eibar de momento ayer arrancaron con los clásicos reconocimientos médicos

Voz 1646 09:10 el timón asunto del Basque Culinary Center a inaugura

Voz 1825 09:13 los un laboratorio de gastronomía digital

Voz 1646 09:15 tal el AVE en Tabacalera subdirectores José María va a ver

Voz 15 09:20 tres propuestas de restauración cuyo objetivo es testar la tecnología obviamente ofreceremos comida rica para los ciudadanos y ciudadanas que nos visitan pero detrás hay siempre una motivación de poner en práctica y testar tecnología habrá una oferta más informal una oferta más como un menú habrá luego un espacio que llamamos taller experimental donde ofreceremos experiencias inmerso IVAs audiovisuales