Las noticias de Galicia, 06:50 (09/07/2019)

Voz 7 01:47 hola

Voz 8 01:49 hoy por hoy Galicia

Voz 0846 01:54 qué tal muy buenos días cuál espectáculo fin de fiesta las fuertes tormentas de granizo caídas ayer tarde en la provincia abulense con rescate incluso de varias personas por culpa de las inundaciones ponen punto final al largo periodo de inestabilidad que nos acompañó desde el inicio del verano Se anuncian nude ese van las nubes llega al sol ahora se lo contamos por lo demás la Xunta aprobará esta semana la hospitalización domiciliaria siete días a la semana para toda Galicia nadie critica la medida anunciada por Feijóo pero harán falta más profesionales y no sólo en este tipo de hospitalización también por ejemplo en la Atención Primaria subrayan desde la oposición es martes nueve de julio señalamos este día como el de la llegada de buen tiempo aunque no será de golpe Pablo Calviño buenos días

Voz 1590 02:42 mhm llega por fin el sol al menos en parte de la comunidad amanece con cielos nublados especialmente en el norte a medida que avance la mañana las nubes se irán retirando y por la tarde se esperan cielos despejados en general con nubes bajas en puntos del litoral norte suben las temperaturas máximas sin cambios en las mínimas los vientos soplarán flojos de componente norte

Voz 0470 03:02 a ver si se notan ya esos grandes buen tiempo en A Coruña Pablo Díaz en A Coruña tenemos dieciocho grados el cielo nublado hasta ahora Lugo Pepe Seijo pues días me aquí también los cielos con brumas quince grados hoy

Voz 0846 03:15 se Miguel Bernard de muy buenos días nubes

Voz 9 03:18 pero en Ourense dieciocho grados Pontevedra

Voz 0470 03:20 Alonso González por aquí totalmente despejado dieciocho grados en Pontevedra diecisiete en Vilagarcía Vigo María día

Voz 10 03:27 muy buenos días hoy si despejado con diecinueve grados

Voz 1590 03:30 en Santiago Pablo de momento nubes en Santiago dieciséis grados

Voz 0846 03:33 llega Se buen tiempo por la Rías Baixas después de una tarde la han ayer lunes de truenos rayos y granizo que provocó inundaciones en situaciones de emergencia sobre todo en la provincia de Ourense cuéntanos Miguel

Voz 9 03:47 efectivamente hubo barco Verín Monterrei han sido los lugares más afectados en nuestra provincia por las fuertes tormentas desprendimientos cortes de luz y estragos en cultivos y viñedos fueron algunos de los percances registrados además un hombre que se encontraba herido tuvo que ser rescatado en helicóptero tras ser arrastrado por la fuerte tromba de agua caída en Monterrey también una mujer que se encontraba en camada fue evacuada por los servicios de emergencia después de que a negara su vivienda

Voz 0846 04:12 Marín bueno pues saber si todos en normalizar con la llegada del buen tiempo de los deportes el Celta ya está en el tajo Mauro Picatoste

Voz 11 04:20 ayer a las nueve de la mañana arrancaba de forma oficial la pretemporada del Celta en las instalaciones de a madro a diecisiete jugadores del primer equipo y nueve jugadores del filial faltaban los internacionales Maxi Gómez dijo que se incorporará a la pretemporada el catorce de julio el que sí que estaba era Yago Aspas que también incorporará más tarde pero ayer ya hizo acto de presencia para dar el apoyo a sus compañeros desde el primer día el Celta entrenada toda la semana en las instalaciones de Madrid para poner rumbo el próximo domingo a la concentración en Atocha

Voz 0846 04:50 hablamos además de baloncesto primer fichaje en el Obradoiro de cara a la próxima temporada Íñigo que Enzo

Voz 12 04:57 buenos días es tratar el base Earl Calloway que llega procedente de la liga turca primera incorporación en el Obradoiro tras la renovación de David Navarro y las salidas de Dios y Nacho Llovet mientras José Luis Mateo y Moncho Fernández en Las Vegas buscando refuerzos para el equipo

Voz 0846 05:34 unidad el Consello de la Xunta aprobará este jueves la extensión del hospital cien hospitalización domiciliaria siete días a la semana para toda Galicia en el caso de enfermedades crónicas avanzadas y cuidados paliativos

Voz 12 05:46 Alberto Núñez Feijoo hizo este anuncio tras visitar la Unidad de Hospitalización a Domicilio del Hospital Marítimo de Oza en A Coruña el presidente de la Xunta ofreció también algunos datos en Galicia ya hay cinco mil pacientes atendidos el año con este servicio funcionan quince unidades ya hay cuarenta y cinco equipos asegura Feijóo que con la ampliación se realizará la contratación de médicos y enfermeros

Voz 15 06:06 como esto Galicia súbito con Valencia Cataluña yo País Vasco es una de las cuatro comunidades autónomas con una hospitalización a domicilio mayo ambiciosa de toda España queremos que o que tenemos un área de A Coruña se extienda a todo o territorio de Galicia

Voz 0846 06:25 primeras valoraciones el portavoz socialista en el Parlamento Xaquín Fernández Leiceaga considera que lo que tiene que hacer la Xunta es atender las necesidades básicas de todas la sanidad

Voz 16 06:35 si hubiera también al médico que sustituirá al cese marchar de vacaciones los centros de Atención Primaria pues sería perfecto siguieron en octubre esas laxas ya que les desearan sería perfecto subieron pediatra que sustituyese a quienes que se jubila sería perfecto pero todos Tito presidenta yo creo que hay que hay que hacer ambas cosas pues si hay que reformar a sanidad ya examen que atender a necesidades básicas los sistemas metemos depara

Voz 0846 07:02 la Xunta amplia este jueves la hospitalización domiciliaria hace dos semanas presentaba de impulso demográfico que la Conselleria de Política Social Fabiola García trasladaba ayer a los agentes sociales para la portavoz de Empleo de Comisiones Obreras mientras no se aborde este asunto teniendo en cuenta el mercado laboral las necesidades de vivienda no habrá resultados Maika Booth

Voz 17 07:22 sí porque es su traballo te da o no tres horas se Ter si yo sillas porque comen no contemos a mal vicio de comer todos los días en necesitamos donde donde donde comillas nos no

Voz 0846 07:37 más cosas hoy hay pleno del Parlamento el primero con cinco grupos tras la constitución del grupo mixto integrado por los cuatro diputados encabezados por Luis Villares y que han abandonado En Marea habrá cambios de ubicación en las bancadas de la oposición los socialistas son ahora la segunda fuerza con más representación además haya vía libre ya para que Gonzalo Caballero entró en el Parlamento Pablo

Voz 1590 07:59 diputado por Pontevedra los ha presentado un escrito en el registro de la Cámara en el que presenta su renuncia para dedicarse plenamente al Concello de Vigo donde ha sido elegido concejal es una decisión que se esperaba que se formalizará en el pleno que comienza mañana el secretario general de los socialistas gallegos Gonzalo Caballero será quien entre en su lugar en el Parlamento

Voz 0846 08:17 sí reacciones a las declaraciones a la SER de Anton Sánchez el líder de A Nova considera a Martiño Noriega como uno de los imprescindibles para liderar la nueva plataforma que se crea tras la ruptura de En Marea

Voz 1590 08:28 el nuevo portavoz en el Parlamento del grupo Manolo Lago considera que tiene un gran banquillo y que no es momento de hablar de nombres

Voz 18 08:35 el que lanzó plural lo que confluyen Organisación colectivos de personas que todas las eh en todas esas organizaciones colectivos e personas entre personas K

Voz 19 08:46 para citadas eh para

Voz 18 08:49 a ser candidato a candidato en las próximas elecciones a gran diferencia

Voz 1590 08:53 por su parte de Antón Gómez Reino secretario general de Podemos en Galicia ha recordado que la asamblea de Compostela Berta decidió que Martín es quién debe llevar la portavocía en el ayuntamiento de esta forma circunscribe el papel del ex alcalde a la vida municipal

Voz 0846 09:06 pues en Santiago en los quedamos Feijóo iniciar su ronda de contactos con los alcaldes de las grandes ciudades recibiendo el socialista Sánchez Bugallo plena sintonía entre ambos para que sacó veo del dos mil veinte