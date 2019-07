Las noticias de Asturias, 06:50 (09/07/2019)

nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada en momento oportuno el coche el coche puede que ya no piensa seguir esperando audita el XXXI Tijuana yo ahora tú Audi con un renting increíble y todos los servicios incluidos más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales saudí

las siete menos ocho minutos de la mañana a dos días del inicio del pleno para la investidura del socialista Adrián Barbón PSOE y Podemos mantienen sus diferencias lo que deja en el aire que Barbón pueda ser elegido en primera votación Si bien tiene asegurada la elección en segunda PSOE y Podemos volverán hoy a reunirse pero ayer quedó patente la distancia podemos dice que los socialistas no concretan el PSOE dice que podemos plantea exigencias alejadas de la realidad presupuestaria de Asturias Lorena Gil cree que Lorena Gil de Podemos cree que hay escasa voluntad de acuerdo en los socialistas

la socialista Jimena y Amedo mantiene la puerta abierta al entendimiento pero cree que Podemos debe ser más realista en unas exigencias que no están al alcance presupuestario de Asturias

cuatro detenidos por la agresión a dos jóvenes en las fiestas de Piedras Blancas uno de ellos ingresado en el HUCA con lesiones de gravedad los detenidos son tres avilesino Si uno Castrillo sede entre XXXII y XXXVIII años uno de ellos se entregó de forma voluntaria el que según testigos propinó el golpe que mantiene hospitalizado al herido más grave todos ellos se encuentran a la espera de pasar a disposición judicial los hechos se produjeron en la madrugada del sábado del herido grave recibió un puñetazo por el que cayó fulminado al suelo el otro herido sufrió lesiones leves el juez puso ayer en libertad provisional a los cuatro detenidos en el verano de dos mil diecisiete por la agresión al camarero Germán Fernández que tras recibir una paliza en la zona de copas de Fomento en Gijón permaneció en la UE en el Hospital de Cabueñes durante casi cincuenta días y aún hoy padece severas secuelas los cuatro jóvenes que permanecían en la cárcel han quedado en libertad al cumplirse el plazo legal de dos años de prisión provisional no haberse solicitado la prórroga de esa situación la familia de Germán se mostró ayer indignada hace unos meses su hermana Marta comentaba en la SER que no albergaban afán de revancha pero si el deseo de que el culpable o culpables paguen conforme a lo que determina la ley tener alguien tiene que pagar

nosotros queremos que haya nadie que no que no tengan apuntados los hechos pero realmente el que los que paguen los que paneles que le habían hecho que no está ninguno