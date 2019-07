Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (09/07/2019)

nueve de julio y martes buenos días y las tormentas de llegar hoy sólo lo harán a zonas montañosas de Castellón en el resto más claros que nubes y temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso más acusado en la provincia de Valencia ahora entre veinticuatro y veinticinco grados ya en Castellón en Valencia llena Alicante veintidós en Elche son temperaturas medias por cierto las máximas cayeron ayer once grados con respecto al domingo esta también es una media se notó decimos adiós a las tormentas que domingo y lunes han pegado fuerte a la Plana de Utiel Requena sobretodo domingo por la tarde más de dieciocho mil hectáreas afectadas según AVA daños millonarios sobretodo en uva para vino pero también en olivar almendro aún con algunas diferencias de superficie en la valoración de daños de las últimas tormentas de granizo coinciden las dos asociaciones agrarias más importantes de la Comunitat pero en otros temas siguen inasequibles a aquella máxima de que la unión hace la fuerza haciendo grande aquella otra de dividir

la única Llauradors gusta el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con los países sudamericanos del Mercosur pero ni por esas Ava pidió ayer a Ximo Puig que esta semana viaja a Bruselas para conocer más detalles del acuerdo que pida directamente que no sea firme la Unió de Llauradors pidió garantías de que el acuerdo no hace daño al campo valenciano se lo contamos ya mismo con Ana Talent sana buenos días

el Comité de Gestión de cítricos se reunieron ayer por la tarde con Ximo Puig en la Generalitat preocupados por ese acuerdo comercial que según coinciden todos puede hacer mucho daño a cítricos Industria del zumo arroz apicultura y carne de ave el acuerdo de firmarse Ximo Puig recordó a todos que todavía queda mucho recorrido para que se firme finalmente concede importantes ventajas a los productores del Mercosur relaja aranceles abriendo la puerta también a plagas aquí desconocidas mientras la única Llauradors pide garantías para que el acuerdo no dañe la agricultura de aquí también las cooperativas piden lo mismo garantías Ava pide directamente que no sea firme el

me paré que esas porten coches os beneficien Estruch hutus Trias pero como tris enamorados como Dame metadona nombre por una satisfacción ya mi representante agrario inmerso después de lo que sabe de lo que se a negociar y lo que avanzar en vigor son las líneas tan fuertes en Agus productos que son muy sensibles así la cuota valenciana con son este disco comérsela Ros comerse la carne aviar comer él porque achica menta llevaba Permach consumidos tenías que en el Cono Sur había hecho nombre a ninguna tranquilita

mientras que Carles Peris de la Unió de Llauradors se centraba en pedir garantías el acuerdo pues el acuerdo puede firmarse sí pero no a costa del campo valenciano

sí es decir Mónaco que se firme en mecanismos de reciprocidad en mecanismos de equilibrio que a final siga capaz de mantendré la ruptura de la rama diría eh valenciana en el Mattei nivel de condiciones que están en estos momentos pero tanto en Chile que al final siga en president que en el Segovía H bruselense siga contundente en la reivindicación de que no se pueden firmar acorten Països tercer sinónimo mecanismo es claro interés y equilibrio

Voz 1217

03:26

por cierto también discrepan Ávila Unió cuando les preguntas como valoran las críticas lanzadas por la consellera por la consellera Mireia Mollà de Compromís a la eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero a cuenta precisamente de ese acuerdo con el Mercosur la socialista asegura que no se firmará el acuerdo si no se garantiza que no perjudicará al campo valenciano la consellera llamó a la socialista amiga de Macri y la acusó de ponerse del lado de quienes usen el campo para favorecer a la industria bueno pues la Unió pide a ambas que se dejen de enfrentamientos y que trabajen de la mano en defensa del campo valenciano Ava por su parte entiende que una defienda la postura del Gobierno central al que acusan de mal acuerdo impulsar precisamente ese acuerdo tan lesivo para el campo valenciano con los países del Mercosur Ike la otra defienda los intereses valencianos ya verán cómo todo esto todavía nada da más de sí bueno ya que estamos con cuestiones económicas el movimiento quiero corredor impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios AVE reconoce los avances producidos en el Corredor ferroviario Mediterráneo desde noviembre pero pide más más celeridad en su ejecución transformar en realidades las licitaciones