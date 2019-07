Las noticias de Navarra, 06:50 (09/07/2019)

no de conocimiento que tenemos hasta el momento no ha habido daños personales

Voz 2

02:31

sí sí la verdad es que ha sido un caos un caos en todos los sentidos no esperábamos esta tromba de agua yo por lo menos de no no tenía constancia de que podía llover tanto bueno nuestros vecinos tampoco no nos ha dado tiempo ni a Villar de la subida del Río ha sido la verdad un caos estos