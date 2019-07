Las noticias de Catalunya, 06:50 (09/07/2019)

Voz 1 00:00 esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo

Voz 2 00:06 la persona adecuada en momento oportuno y el coche el coche el que ya no piensa seguir esperando It's auditada en del uno al treinta y uno de julio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos fuerza emergente India Audi Financial Service más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 0931 00:34 qué tal bon día Nou Cannes la violación Group para Cambrils tres Giovanella están a un paso provisional en Safja fianza para agredir presuntamente uno Noia La nit de Sant Joan además a Berna mesa tal lleva hidalgo andaban

Voz 3 00:47 a Tom pasando Michel y de que está pues ha al veinticuatro y la víctima van a casa de un dos presuntas ahí grasos va contra entrar hoy Ons vinos me está archivando fallido usado restos ganó hay al menos los tres individuos Bain la sala hoy con mucha pompa Express Iván ingresa al You chata guardia aquel titular de Instrucción número tres de Reus acuérdate continúen

Voz 0931 01:12 la cómo evolucionó la investigación da que KAS a mientras tan continúa también la indignación Manresa

Voz 4 01:20 ah

Voz 0931 01:24 a Manresa también arrestada Catalonia dispares con San tracción ahí protestas perdona soporta las yoga Manor dada acabase violada nada noise un analista Halloween dar hasta tres Sans llevada aclara al Judy si casa hasta Fenahoven ciudad Barcelona contra el seus a grasos Barrika La Habana apuntada pistola la banca una caseta y allá la van viola Aitor Álvarez qué tal día bon día Joanne también banda Clará cuatro testimonial y no recordatorio un mes de algún

Voz 5 01:54 parqué había chalada terminan la cuestión a la pistola que la fiscala con maltratado Judith si acusan no mes de abuso sexual a las islas nois podría acabar lucen de agresión sexual Express base autor de seis cuatro en total van recordaba Christian siega una pistola ida la violación fartóns quince minutos parca la coma mínima en bona part no va esa contra la opinión tanto Ertzaintza una de las amigas de la víctima Duke intensidad a nena y tirarlo al río para evitar ALCA otras asegura que pluma ten tendrá una pastilla

Voz 0931 02:27 Hernando that aguda explica al fin Xicola pagadas aguda Herradura otra Angulo esta última aclara sitio ya iba a ser carrera dos horas las caras sus presuntas agravios

Voz 5 02:41 el recordatorio este algún que había da terminan la cuestión la pistola que la fiscala como sacado Judy si acusan no saxo alto Asís dados no hay podría acabar lucen la agresión sexual L'Express base autor estima y cuatro en total van recordaba Cristian de una pistola ida la violación fartóns King Cup carcoma mínima en bona part no va a ser la opinión Tato Change una de las amigas de la víctima Duke calculáis tenían y tirarla al río para evitar otras asegura que al ALCA pluma ten calificaría Pedra una pastilla

Voz 0931 03:15 Jordi Sierra Andrés es cuando está previsto que disparó ya rodado avalado Tarragonès un chut ya pasó saber si Duran clases la Express da Set casos de abusos anexo explica La Vanguardia Mossos Joan Riis da reincida enseguida en carreras

Voz 7 03:34 tú te al fiscal pro creaban casaría una manera más arrastre activa de saque profesor de una academia sensato una clases al docente Seat anuncios por abuso sexual a menores entraba dans la última mates Match Passat cubanos paras en la acá al profesor había que haya clases de altura indeciso que Siemens y mientras tan provisionado festival Canet Rock Anoia Alt Urgell liberal aspiraba y pro lo obliga a presentarse al personal de denunciar

Voz 0931 04:10 alemanes Ipar ser Nou a pisó de homófobo al metro de Barcelona va a pasar y me casaba tardaba dos llevada una pasa Llera un vídeo Twitter han alcanzado como Madonna Moon Putxet al recrimina que fascinó un Patón también tengo un hermano maricón no se come la boca delante mío porque me da asco cuán Veu las hagan graban intenta atribulados al móvil tocado si alguien pasa daban al mes va a renunciar cada metro conquistaba de mala nota Jen las ollas aquesta para ella da las dianas ya de Annunziata a los Mossos d'Esquadra y mientras tan crónica política las fallidas las están cada a tu casa

Voz 8 05:09 Pons la misma hasta metido en cama ahí Fons Ana que Chantilly que es unas pacta clamó el triste Sosa de altura

Voz 0931 05:19 Juanma es tía ayuda pese si Jones per Cataluña Camatte ellas mantel a la Diputació hasta qué tal día Bondi hoy van a los dos aussies eficaz en las últimas Vasco o están intentan en su última hora ofertas llamando hay banda pro redes Ramón no aceptan la propuesta de Esquerra ni la presidencia dada Diputació Parker igual que en hoy auxiliada suma yo al republicano Joan Creus pactos municipal al PSC sondas y Jones a cada grupo municipal impartan nos toca cambiarlos

Voz 7 05:48 Jones por Cataluña hasta dispuso corta sucia listas a la Diputació siempre hay casi todos a coro municipal pesa se Paranal republicanos descartan a que a esta oferta para las consecuencias

Voz 9 06:00 cree que es evidente intentan tan compactada es

Voz 7 06:04 hay que intentar robar reventar Turner

Voz 9 06:06 en cuanto a que Yahoo es Esquerra pero en algunas

Voz 7 06:09 es luz la presidencia de la Diputación a Edward Puyol Rasputín Db3 b propuesta un brindis al sol sí

Voz 10 06:17 no digo andaban sufrimiento Avui es una operación de marketing considerará pues

Voz 7 06:23 los equipos Nagusia dos van reunía las dudas propuestas sobraba Taula notica tres dos coincida Sham canónigo a The Adventures importa

Voz 0931 06:30 a la otra banda OPS en no contempla Núria Marín saldaba candidata presidida la Diputació Salvador Illa cargaba así contra la oferta de última hora de Esquerra

Voz 11 06:39 por eso una presidencia el documento programático frito unas negociaciones eso Art árabe Ud Din ganador aquí una mes Xisco

Voz 0931 06:51 estén parranda la tercera administración mes presupone Estatut Catalunya la Diputació controlará las subvenciones Cardona nos Municipis parto tipos de proyectos como cantaba dos Assassin's a las seis mil euros brutos al mes al presionan cobra seis mil Si Sens y al president será del cuatro Assens al Castán amateurs han lloc al sabremos cómo acaba todo plagado de Scania al Plaza Constitución aquesta Diputació como

Voz 8 07:15 hasta fines vacantes tan divertidas en pasa Joan qué pasó

Voz 12 07:22 Capala maleta el manito un subasta Hereu tan bien va nostros monitor excusas a casa testigo en familia RASD

Voz 0931 07:38 es estallará mezclada son Buesa Lledó quedaba aseguran a Lloret de Kansas a la Costa Brava a sus amigos Laura Barroso

Voz 14 07:47 al cadáver tenía un suscrita que va a caudal Camí de Ronda cuán pasa parca la van a la espera de la autopsia Sam que iban a Lloret bando anunciara sin dudas en la pista a la playa van en aquel momento te daban Woods

Voz 0931 08:02 Lleida con la nata tres años apresó uno coma da Alfarràs cada va agredieron a una altura a una copa David atraen cada base al Fabre la impactando explica la marcha Marc

Voz 15 08:11 una discusión banal hambre Trades perdían cada uno aporta de entrada un bar entre las dos agresión nunca Palau tres la egresó de treinta ese Times de nacionalidad marroquí mantenía que no tenía el Col aún la Copa truncada sino que va Feeri involuntariamente la víctima de cincuenta y nacionalidad española va trenca expresamente ambas intensivo de matar la sentencia considera que la pretensión no era matarlo sino Fer limado ya mes la Florida base superficial SR Bicing de nuevo a tres al preso por un delito de lesiones

Voz 7 08:42 hoy por hoy Cataluña crece el catalán todo Mitch Parlacen antes La Script

Voz 8 08:48 darlo a casa me vas por la moda el catalán

Voz 16 08:54 Parker a amar a la me latía la Babia eh

Voz 7 08:59 estas obras

Voz 0931 09:00 esos lingüísticas de la Generalitat cuatro aparecen cada dos personas alzaban Parla ir allí

Voz 17 09:06 de informó la fe le informó la Dirección General de Política Lingüística Scan revela una millonaria Catalá la población adulta la para La Script Catalá erótica Aramón respecta fase sitúa Ana Santa impartiendo al trasladar a la Generalitat atribuye a las nuevas tecnologías

Voz 0931 09:28 es para la sabrán los dado catalana que esta rueda prensa va face obra a que estas dadas no hay puya la falta la primera canción catalana Rosalía se ha convertido en un auténtico ex ir ya a servir parque Catalá y a otras que critiquen también echó

Voz 8 09:43 y Money la mirada