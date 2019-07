se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será la Junta ni del PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Vox pedía que los hospitales identificara a los inmigrantes irregulares que acuden a la sanidad pública y que se expulse a los menores extranjeros no acompañados a los Mena si el documento incluye medidas para evitar el turismo sanitario y el control de la inmigración irregular en el acuerdo también se accede a evaluar las ayudas al desarrollo Vox pedía directamente eliminarlas

aún así la portavoz de Vox Rocío Monasterio se mostraba disgustada con lo pactado por populares y naranjas ya que ni siquiera esperaron a que su partido enviase a diez Ayuso las propuestas por escrito insistía en La Ventana de Madrid en que hoy su respuesta ante el presidente de la Cámara va a ser la misma que la semana pasada no a la investidura de Diaz Ayuso

Voz 3

01:51

porque la primera ronda yo dije que no es mañana unos diez voy a decir que no con lo cual eh objetivamente no hay ninguna razón para presentar a la señora Díaz puso yo creo que el miércoles vamos a un pleno sin candidato donde cada uno les pondremos nuestras posiciones nosotros desde luego seguiremos con la mano tendida para ver si por fin así a ciudadanos al señor Rivera se le quitan los remilgos seré quitándose adscritos a sentarse con los representantes de doscientos ochenta mil madrileños