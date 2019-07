No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hola

Voz 2 00:02 en Madrid Virginia Sarmiento

Voz 1694 00:06 qué tal muy buenos días el antiguo jefe de gabinete de Ignacio González será el máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid Diego Lozano ha sido designado por el Consejo de Administración de la EMVS en su sesión constitutiva Lozano trabajaba con González cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió tres mil viviendas a un fondo buitre por debajo de su valor Ángeles revuelo

Voz 3 00:29 con los votos en contra de PSOE más Madrid y Vox el PP ha colocado al frente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo a Diego Lozano que hasta ahora trabajaba en la empresa municipal del suelo en Las Rozas que fue jefe de gabinete de Ignacio González cuando el Gobierno regional realizó esa operación cuestionada en varias ocasiones por los tribunales según el PSOE la política el PP es liquidar la vivienda pública y acabar con el trabajo de los últimos cuatro años Mercedes González portavoz de Urbanismo

Voz 4 00:55 dice enteramente es que también a una persona que en realidad es un dictador Irene a eso alquilarla MV a liquidar la vivienda pública hay hacer lo que hizo con la Comunidad de Madrid esperemos que que entre todos lo intentamos no pero lo que alivia que trae el Partido Popular es claramente volverá a la etapa anterior que es la extender la vivienda busca

Voz 3 01:15 además de Lozano como consejero delegado PP y Ciudadanos se han repartido el resto de puestos del consejo tres para cada formación política más Madrid PSOE Bosch contarán con un consejero cada uno

Voz 1884 01:27 también ayer más cambios en el nuevo

Voz 1694 01:29 el gobierno municipal era cesado el gerente de la EMT que estuvo al frente de la red municipal licitación de víctima o el teleférico la Empresa Municipal de Transportes que depende de la Concejalía de Movilidad el propio Álvaro Fernández de Heredia lo había publicado ayer en su cuenta de Twitter de momento no tiene sustituto el retorno de Madrid central ya se nota en el tráfico así lo vivieron ayer mismo los ciudadanos

Voz 5 01:55 mucha gente que no sabe si puede o no puede entrar sí que se nota que cuando no ha multado a la gente aprovecha Hay viene como en el privado

Voz 6 02:02 es que hay demasiados coches que es que estamos híper contaminados

Voz 5 02:06 el clientes no yo lo veo que hay que mirar p'alante para el futuro oí cuanto menos coches mejor

Voz 1694 02:11 también necesitaría el alcalde ya no dice como si decía antes especialmente en campaña que acabará con la medida sino que la va a mejorar José Luis Martínez Almeida habló ayer a los medios por primera vez tras la sentencia judicial que suspende la moratoria de las multas y preguntado por qué tiene pensado hacer dijo que en los próximos tres meses pensarán en esa alternativa José Luis Martínez

Voz 7 02:32 vamos a construir una alteración

Voz 1884 02:34 va que va a luchar contra la contaminación que no va a perjudicar

Voz 7 02:36 a los comerciantes y sobre todo respecto la cual

Voz 1694 02:39 no iremos a los madrileños y hoy nueva ronda de consultas en la Asamblea para buscar candidato a poco más de veinticuatro horas del pleno de investidura les contamos esta y otras noticias en titulares con Paul Asensio

Voz 0808 02:54 el acuerdo entre PP y Ciudadanos contiene algunos puntos de sintonía con Vox como el control parental de la educación de los hijos o el control de la inmigración ilegal pero la formación de Monasterio no está satisfecha e insiste en que hoy dirán no a la investidura de Días Ayuso

Voz 1694 03:07 esta noche ha comenzado la primera acampada de varias asociaciones antidesahucios enfrente de la casa de Richard y Josefina padres de tres hijos uno de ellos de tan sólo veinte días estarán concentrados hasta el miércoles día del desahucio frente a su vivienda en San Cristóbal de los Ángeles el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha tapado una obra

Voz 0808 03:22 del artista San tres que interpretaba al cuadro

Voz 1694 03:25 el origen del mundo que representa la fertilidad con la

Voz 0808 03:27 imagen de uno femeninos el Consistorio dice que han recibido quejas de vecinos de los responsables del colegio la luna cercano al lugar

Voz 1694 03:34 y en deportes día de presentaciones también en Leganés y Getafe por partida doble en el Leganés Las de Juan Muñoz y el portero Andrés Andy y en su vecino las de Raúl García Jack Harper

Voz 8 03:53 vamos a ver cómo se circula a esta hora por la ciudad centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar buenos días qué tal muy buenos días Virginia a esta hora de la mañana nos encontramos con un recorrido ya complejo en la M30 Este que comprende el sur Méndez Alvaro hasta de momento el puente de Ventas sentido norte al otro lado también ya avanzan a ritmo muy lento entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses mientras tanto en aumento Santa María de la Cabeza de entrada o la conexión entre General Ricardos con Marqués de Vadillo sentido pirámides

Voz 1694 04:22 ibamos vamos a dar las carreteras de GT Teresa Serrano buenos días

Voz 1915 04:25 buenos días pues hasta ahora encontramos a dificultades por todas las entradas destacamos la A uno en San Agustín de Guadalix San Sebastián de los Reyes a dos Torrejón San Fernando A tres Santa Eugenia cuatro Pinto a cuarenta y dos Parla y Fuenlabrada cinco Navalcarnero a Alcorcón y Camper

Voz 9 04:38 entre las seis de Las Rozas al Plantío también en Colmenar Viejo la M

Voz 1915 04:41 seiscientos siete m cuarenta en los tramos habituales

Voz 1694 04:44 especialmente en sentido norte previsión del pie

Voz 1884 04:46 bolis ni Pérez buenos días hola buenos días martes de temperatura bastante más baja a esta hora un ambiente que incluso es fresco después de los chubascos que tuvimos ayer por ejemplo se llegaron a recoger ocho litros por metro cuadrado en forma de tormenta en Lozoyuela seis litros por metro cuadrado en Pozuelo de Alarcón o por ejemplo cuatro litros por metro cuadrado en Alcalá de Henares hoy todavía tendremos algunos nubarrones sobre todo cuanto más al norte de hecho esta tarde dejarán algún chubasco cuanto más hacia el sur muchos más claros y unas temperaturas de calorcito aunque no de una forma desorbitada esta tarde poco más de treinta grados de máxima sobre todo cerca del Tajo

Voz 1694 08:14 consultó horarios y direcciones en camino a casa punto com los vecinos de Chueca recurrirán a la justicia si el Ayuntamiento no toma medidas para evitar la suciedad y sobre todo el ruido que generan fiestas como la del orgullo que acaba de finalizar en este céntrico barrio madrileño los vecinos reclaman al Ayuntamiento que cumpla con la normativa europea vigente dicen que se triplica el ruido permitido por esta legislación Esteban Benito ex presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca

Voz 21 08:45 vamos a pedir amparo si es necesario a la justicia porque es intolerable que se vulneró la legislación derruido por parte del Ayuntamiento de una manera tan tan tremenda desautorizar a superar los niveles legales es inconcebible vamos que no es un evento privado no es un festejo popular

Voz 1694 09:04 y en la cárcel de Valdemoro los sindicatos denuncian una posible plaga de chinches después de que varios funcionarios hayan sufrido picaduras nos lo cuenta David Callejo

Voz 1965 09:12 al principio parecían hechos aislados pero pronto los representantes sindicales empezaron a sospechar de que en poco más de una semana coincidieran hasta seis compañeros con picaduras uno de ellos incluso necesitó fumigar su casa porque habían aparecido sin explicación aparente chinches así que los sindicatos creen que el origen podría ser la propia cárcel ir reclaman medidas para atajar el problema un problema que de hecho viene de largo Juan Valentín ex delegado de Comisiones Obreras

Voz 1938 09:37 para la semana entera que no hay una sé que todas las chinches por ejemplo hay un protocolo de sientes que no parece de para limpiar los indios que no parece del todo de todo eficiente problemas sido más grave porque ya está saltando a las oficinas de de Seguridad los trabajadores están llevando a casa