Las noticias de Euskadi, 07:49 (09/07/2019)

seguimos sin incidencias más allá de la densidad habitual de tráfico a esta ahora especialmente en el entorno de Bilbao cuidado no lo toques que se va a romper

es un piano para tocar te imaginas seamos hacerle hubieran dicho yo noto que es que se con ese hubiéramos perdido un montón de cosas porque en vez de pensar en todo lo malo que podría pasar siete salvo no pienses en todo lo bueno que puede pasar es sí

ayer fue trasladado a San a doscientos kilómetros de la frontera desde la cárcel de Arlés que se encuentra uno seiscientos hace una semana se produjo también el acercamiento del ex jefe etarra Mikel Carrera

los cuarenta y siete abogados de la izquierda abertzale que serán procesados en septiembre en la Audiencia Nacional por colaboración con organización terrorista han recogido ocho mil doscientas firmas en su defensa entre ellas las de los ex lehendakari Ibarretxe Garaikoetxea

la decisión no va a paralizar el desarrollo de la ley mientras no haya una sentencia al Gobierno vasco que podrá presentar alegaciones y personarse en la causa haya dicho que no le sorprende la actitud de Ciudadanos la ley vasca de Víctimas del Terrorismo ya fue recurrida en su momento por el Gobierno de Rajoy