Las noticias de Galicia, 07:49 (09/07/2019)

qué tal muy buenos días cuál espectáculo fin de fiesta las pues las fuertes tormentas de granizo caídas ayer tarde en la provincia de Ourense con rescate incluso de varias personas por culpa de las inundaciones ponen punto y final al largo periodo de inestabilidad que nos acompañó desde el inicio del verano se van las nubes llega sólo las heló contamos por lo demás la Xunta aprobará esta semana la hospitalización domiciliaria siete días a la semana para toda Galicia nadie critica la medida anunciada por Feijóo pero harán falta más profesionales y no sólo en este tipo de hospitalización también por ejemplo en la atención primaria sur

Julio señalamos este día como el de la llegada del buen tiempo aunque no será de golpe Pablo Calviño buenos días

la Xunta amplía este jueves la hospitalización domiciliaria hace dos semanas presentaba la ley de impulso demográfico que la conselleira de Política Social Fabiola García trasladaba ayer a los agentes sociales para la portavoz de Empleo de Comisiones Obreras mientras no se aborde este asunto teniendo en cuenta el mercado laboral y las necesidades de vivienda no habrá resultados Maika Buza declaraciones a la SER

