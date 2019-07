No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 buenos días medidas para paliar la sequía las que piden desde a Page Extremadura Asaja como medidas fiscales legislativa sobre de financiación que palien los efectos de la sequía en el campo precisamente una tormenta una fuerte tormenta con granizo caía ayer en el entorno de Tornavacas en el Valle del Jerte y afectaba a un alto porcentaje de los cerezos que todavía están en campaña de recogida ocurría alrededor de las cinco y media de la tarde con un duración aproximada de media hora y que tras caer con mucha intensidad ha afectado a una cantidad aún por determinar de cerezos pero como decimos problema para el campo para el cerezo en esta época de recogidas en Tornavacas por cierto que hablando del tema pero hoy temperaturas mínimas sin cambios máximas con ascenso ligero termómetros entre quince y treinta y tres grados en Badajoz quince C32 en Mérida dieciséis treinta y uno en Cáceres es martes nueve de julio la política en ámbito municipal que sigue dejando cruce de declaraciones lo ha hecho ayer en torno a la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Badajoz el Partido Socialista habla de que Fragoso abre la puerta de la institución a los que hacen apología del fascismo el Partido Popular recuerda al PSOE su pacto a nivel nacional con los independentistas Juan Antonio González Gema Cortés desde el PSOE desde el Partido Popular

Voz 2 01:24 el señor Fragoso alcalde

Voz 3 01:26 eh

Voz 2 01:27 ultimamente está dando lecciones de dignidad Hidalgo Cleries de dignidad quién ha vendido su alma al diablo por aferrarse única y exclusivamente para el sillón

Voz 4 01:41 tenemos que decirles del Partido Popular cuando el señor Pedro Sanz dijo que siente el Gobierno gracias al apoyo de los independentistas

Voz 1 01:49 en amo Kunduz un pues por su parte el concejal de Vox del Ayuntamiento pacense Alejandro Vélez ha afirmado que su formación está donde quería estar en el Consistorio tras los pasados comicios municipales en este tiempo de información vamos a mirar enseguida a distintos puntos de la región con otros asuntos que conforman la portada informativa de este martes por cierto nos detenemos en uno de ellos en Navalmoral de la Mata y una previsión para el próximo jueves once porque allí la plataforma ciudadana no al muro ha convocado una manifestación para el próximo jueves once para exigir el soterramiento de las vías del AVE a su paso por el municipio solución que dicen evitaría la construcción de un muro que dividiría

Voz 1693 02:27 en dos el casco urbano hacemos una pausa y vemos que otros asuntos conforman la actualidad de este martes

Voz 1 03:44 hablamos de obras nos vamos hasta Cáceres el ayuntamiento asegura que la obra de la calle alza piernas estará terminada antes de que finalice el verano los trabajos consisten en la instalación de una escalera mecánica que facilite el acceso de turistas y locales a la zona monumental en una vía con fuerte pendiente Carmen

Voz 1693 03:59 Hernández Mancha la obra estaba prevista que finalizará antes de Semana Santa pero la aparición de unos restos arqueológicos que no resultaron de interés patrimonial ha suspendido en varias ocasiones los trabajos el concejal de Fomento del Ayuntamiento cacereño ha reconocido que cuando formaban parte de la oposición mostraron siempre su rechazo a estos trabajos ya que no aseguran la accesibilidad universal sin pero su intención ahora que son equipo de gobierno es que finalicen cuanto antes las obras que han tenido un impacto negativo en los negocios de la calle de hecho Andrés líder han anunciado que el Consistorio estudiará una fórmula legal y la disposición de fondos para compensar a los empresarios de la zona por las pérdidas económicas que la obra de sus reiterados retrasos les haya podido causar la escuchamos

Voz 8 04:42 bueno nosotros estamos viendo la viabilidad económica y prohibido procedimientos de compensar algo Anera especialmente a aquellos que usando

Voz 1 04:52 hombre gracias Carme en más de obras han comenzado a trabajar en Plasencia cuarenta y cinco personas dentro del plan de empleo social en el Consistorio placenta sino limpieza obras cementerio cementerio obligada verdes serán sus destinos José Luis Hernández

Voz 9 05:04 con los trabajadores que vienen a paliar la falta de personal del Ayuntamiento placenteros ya que no pueden convocarse plazas debido a la situación económica que sigue lastrada por la deuda de las huertas Álvaro hasta si es el concejal de Recursos Humanos y anunciaba una posibilidad dependiendo de esa intervención de convocar plazas para

Voz 0717 05:21 el año que viene en el año dos mil veinte podría haber eh

Voz 10 05:26 un concurso para nuevas plazas pero como bien sabemos que estamos supeditados en este caso a la intervención que tiene este Ayuntamiento por parte el Ministerio

Voz 9 05:37 no hemos hablado con algunos de los trabajadores para los que supone una bombona de oxígeno estos seis meses de contrato

Voz 11 05:42 pues yo me siento afortunada porque no tanto o toma para personas necesitadas pues mi caso mio no tenía una entrada de una ayuda nada venir

Voz 1 05:51 gracias José Luis y cambiando de asunto agrupada de Don Benito presenta una actividad basada en sus proyectos John emprendo Extremadura hay emprendimiento en economía social José Luis Capilla ha dado

Voz 12 06:01 la Asociación de Usuarios con algunas adiciones creó hace más de un año un espacio denominado empleada ha concedido como un espacio para el empleo el emprendimiento dirigida a personas en edad laboral activa estos dos proyectos aúnan esfuerzos de mentor Sage con los veintidós usuarios que se benefician de ello Judith Camacho es de Ada E

Voz 13 06:21 proyectos de emprendimiento que en el que ofrecemos pues bueno asesoramiento personalizado menta orín hacemos también asesoramiento grupal sobre emprendimiento lo hacemos entregamos información sobre ayudas hilos más interesante de todo estos pues bueno que que hacemos esta tutoría esas formación es cemento Erin pero aparte ayudamos a las personas a hacer sus planes de empresa

Voz 12 06:44 la empresa extremeña Siro cobra FIA estará presente en la actividad realizando una exposición donde se conocerá la creación de la entidad su visión como autónomos y posteriormente un taller demostrativo de estampado gráfico

Voz 1 06:55 ya en Mérida a la familia de un ex alcalde asesinado en mil novecientos treinta y siete se suma la querella argentina que investiga los crímenes franquistas solicitará al consistorio emeritense que

Voz 1693 07:04 es una la misma sol Grajera Se trata de la familia de Eugenio García Domínguez quién fue regidor y concejal durante la Segunda República perteneció el partidos de Alcalá Zamora fue asesinado en abril de mil novecientos treinta y siete fue uno de sus hijos conocido como poli quién siguió la pista de su padre para saber qué fue de él todo apunta a que fue fusilado en El Escorial pero no han logrado tampoco encontrar sus restos Paloma García Guerrero su nieta es ahora la que coge el testigo de su tío para continuar con la investigación sobre el paradero de su abuelo asegura el hacer que uno de los objetivos de la familia es solicitar al Consistorio un reconocimiento de su abuelo que se una a la querella argentina

Voz 14 07:42 Julio Cayón reconocimiento a la figura de audio hacía presagiar que se unan a la querella esto es muy importante sobre todo para que se consideren todos estos delitos delitos de ley

Voz 1 07:53 gracias a en el suroeste continúa la colecta de sangre en Oliva de la Frontera hoy tercer y último día Lauda Sierra

Voz 0427 08:01 esta tarde el centro de salud de Oliva de la Frontera acoge la tercera jornada de esta nueva campaña de donación de sangre organizada por el Banco de Sangre de Extremadura será de seis de la tarde a diez de la noche y se recomienda a los donantes que sigan algunas recomendaciones particulares debido al calor del verano José María Brühl es el director del Banco de Sangre de Extremadura

Voz 1984 08:19 yo aconsejaría un poco que es cuando la gente va a donar sangre venga suficientemente hidratada va bien que no venga con se cita la dorar aunque nosotros por por supuesto sí sí tiene poco que tenga un poco de ahí tales vamos a dar una Coca Cola o les vamos a dar un o una botella de agua pero que tengan Dennis tratados ISI han estado en las piscinas que dejen pasar por lo menos una hora

Voz 1 08:41 a ir terminamos en Badajoz allí toca hablan de la arrobo Rey fue ibérica porque habrá representación extremeña Gaspar García

Voz 0717 08:49 buenos días del diecinueve al veintiuno de julio ocho alumnos del colegio Lope de Vega de Badajoz van a representar a España en la robos raíz internacional dos mil diecinueve que se celebrará en China los alumnos de esto de Primaria de este centro público lograron la clasificación el arrobo Ready bélica que se celebró en Badajoz en la que conquistaron cinco premios para conseguir viajar hasta conjuga Guangdong en China en el sur del país asiático las familias y los profesores de estos escolares han desarrollado una campaña de recaudación de fondos y patrocinios que ha hecho posible que acudan a la cita hace sólo dos años que Daniel Pérez Leighton profesor del Colegio Lope de Vega comenzó a impartir robótica como parte de sus clases pero en este tiempo los alumnos se han volcado en la disciplina que se ha convertido en un apoyo indispensable su formación académica viajan ocho escolares cuatro alumnos y cuatro alumnas informarán el único equipo español en un Mundial al que acudirán representantes de dieciocho países entre ellos Estados Unidos Japón o los anfitriones China

Voz 1 09:42 pues suerte a todos y suerte también a los estudiantes más de mil doscientos que hoy se presentan a la convocatoria extraordinaria de la Ebay aquí en Extremadura y un apunte Cáceres y Trujillo de nuevo escenarios naturales para una nueva sede histórica Inés del alma mía que narra la historia de la extremeña Ignasi Inés Suárez en la conquista de Chile las ocho