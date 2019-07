Las noticias de la Comunitat Valenciana, 07:49 (09/07/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 hoy Turull Comunitat Valenciana Juan

Voz 2 00:06 va Graner

Voz 1217 00:07 Martes avanza julio buenos días con este tiempo prevé

Voz 3 00:10 esto me auto te ofrece el tiempo con algún grado más

Voz 4 00:14 si las exageraciones del fin de semana ayer las máximas bajaron hasta

Voz 1217 00:17 once grados con respecto al domingo con alguna nube menos hoy el riesgo de tormentas se circunscribe a las zonas montañosas de Castellón y ahora temperaturas que van de los veintitrés grados de media de leche a los entre veinticuatro y veintiséis de Castellón Valencia y Alicante

Voz 5 00:34 el auto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año

Voz 6 00:38 hasta cuarenta euros de descuento directo con tus no

Voz 4 00:40 en You Tube

Voz 6 00:43 inclusivo en un auto

Voz 5 00:45 condiciones en auto punto es no auto empresa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1217 00:51 las tormentas de estos días atrás sobretodo del domingo por la tarde han pegado fuerte a la Plana de Utiel Requena más de dieciocho mil hectáreas afectadas según AVA daños millonarios sobretodo en uva para vino pero también en olivar llena almendro aun con diferencias en la superficie lógicas por otra parte en esto sí que coinciden las asociaciones agrarias pero no es fácil encontrar más coincidencias entre ellas aquello de La unión hace la fuerza no lo han entendido todavía no cala por contra hacen grande aquello de divide y vencerás en fin que por qué digo esto porque

Voz 7 01:23 bien ni a Ava ni tampoco a la Unió de ella

Voz 1217 01:26 curador gusta el Acuerdo Comercial de la Unión Europea con los países sudamericanos del Mercosur también aquí discrepan Ana Talens buenos días

Voz 0141 01:33 buenos días Juan la Unión Blasco

Voz 1217 01:36 Pratibha sin uso el Comité de gestión de cítricos se reunieron con Ximo Puig ayer por la tarde en la Generalitat preocupados por ese acuerdo comercial que según coinciden todos puede hacer mucho daño a cítricos a la industria del zumo al arroz a la apicultura a la carne de ave el acuerdo de firmarse porque Ximo Puig recordó a todos que todavía mucho recorrido queda mucho recorrido quiero decir para que se firme concede importantes ventajas a los productores del Mercosur relaja aranceles abriendo la puerta a plagas aquí desconocidas mientras la Unió de Llauradors pide garantías para que el acuerdo no dañe la agricultura de aquí también las cooperativas piden lo mismo Ava directamente lo que pide es que el acuerdo no se fían

Voz 0141 02:16 el director general de Abba es generó Aviñón ya en declaraciones a la SER insistía en algo que también hemos oído aquí de boca de la consellera Mireia Mollà de Compromís se ha utilizado la agricultura como moneda de cambio de ese acuerdo comercial

Voz 1814 02:27 hombre que transporte coches José antes a Trias pero como chica metadona nombre dopado una satisfacción y a mí ya en Manta Ray inmersa después de lo que sabe y lo que va a entrar en vigor hasta el Fortes en la Agus product esquíes somos sensibles así la valenciana con sones cien discos desde la Ross comerse la carne aviar comerla él porque achican ventas llevaba Permach consumidos que tenías que en el Cono Sur había hecho un hombre donó a ninguna tranquilita

Voz 0141 02:55 Carles Pays de la Unió de Llauradors se centraban pedir garantías el acuerdo pues el acuerdo puede firmarse sí pero no a costa del campo valenciano

Voz 1814 03:03 si se quiere que firme mecanismos de reciprocidad en mecanismos de equilibrio que al final siga capaz de mantendré la agricultura la rama diría valenciana en en Mattei nivel de condiciones que estén en estos momentos pero tan tan en Chile que al final siga en president que en el cruce les siga contundencia en la indicación de que no se pueden firmar acorten Països tercer sino Nyan mecanismo es clara y equilibrio

Voz 4 03:28 leer te invita a que escuches la firma de Bernardo Guzmán

Voz 0286 03:32 en el sector agrario valenciano hace muy bien exigiendo garantías para que el Mercosur no se firme a costa de sus intereses sin embargo paralelamente deben continuar renovando y repensar su modelo de futuro en un mundo cada vez más globalizado donde los grandes tratados comerciales se van imponiendo frente al proteccionismo mezclando los intereses de muchos sectores económicos y además buscando compensaciones a países menos desarrollados para que se apliquen políticas medioambientales al mismo tiempo también para que esos países salgan adelante frente a los más avanzados y todo ello con una fuerza muy limitada desde nuestra Comunitat que no deja de ser una región minúscula en este mundo

Voz 4 04:17 el calor es sofocante pero pensar en comprar un aire acondicionado aún más

Voz 8 04:21 explícito conductos tipo en Werther clase energética monográfico y Fasi con frigorífica si decibelios que agobio mejor sigo con el abanico

Voz 9 04:29 sí elegir aire acondicionado que agobia pasa de Vilar nuestros expertos en aire acondicionado te asesorarán sin compromiso y además tienes financiación desde tres a veinticuatro meses sin intereses busca

Voz 4 04:39 los hace mucho calor porque no pones al aire ya esta puesto

Voz 10 04:43 bien el servicio post venta Citroën y disfruta de un viaje sin contratiempos revise gratis el sistema de climatización y además se respira aire puro con nuestro tratamiento anti bacteriano por solo veintinueve euros hasta el treinta y uno de agosto

Voz 4 04:57 condiciones y puntos adheridos en Citroën punto es Red de Servicios Oficiales Citroën de la Comunidad Valenciana

Voz 11 05:02 este verano en barca en las noches del océano Graphic con el submarino amarilla cumbia

Voz 12 05:07 qué diferente con danza delfines natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool del trece de julio al treinta y uno de agosto abrimos hasta medianoche entradas en oceanográfico punto org Si sean es Generalitat valenciana

Voz 1 05:22 cadena SER Comunitat Valenciana

Voz 1217 05:27 más economía el movimiento quiero corredor impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios AVE reconoce los avances producidos en el Corredor Ferroviario Mediterráneo desde noviembre pero piden más más celeridad en su ejecución y sobretodo transformar en realidades las licitación

Voz 0141 05:44 las declaraciones en La Ventana el presidente de AVA Vicente de AVE perdón Vicente Boluda explica que la primera mitad del año ha sido más activa que otros periodos pero ahora hay que hacer eso convertir en realidad las licitaciones efectuadas

Voz 13 05:56 Puerto que hay que reconocer lo que lo que hay que reconocer que conocedor de que de que se ha licitado todo ahora a lo que esperamos y no es que queramos será agoreros y negativos lo que esperamos es que esta ley daciones de efectivamente se ven a una ejecución practicar rápida

Voz 1217 06:14 el Sindicato Médico critica que la Conselleria de Sanitat quiera habilitar a los enfermeros para que puedan prescribir medicamentos

Voz 0141 06:21 el secretario general del sindicato Andrés Cánovas asegura que la decisión ha vendido algunos facultativos porque con esta medida la Generalitat da la impresión de que son ellos los que están disparando el gasto farmacéutico asegura que la solución pasa por aumentar el número de especialistas no para habilitar a los enfermeros deja claro que no se trata de una guerra entre profesionales sino de un problema de aumento del gasto público

Voz 1217 06:41 ya algún apunte más por ejemplo que la Unió de Periodistes Valencians muestra su preocupación por el futuro de apunta una vez cumplido un año el comienzo de las emisiones de la televisión cuando se inicia la nueva temporada de verano con un panorama de mucha incertidumbre por

Voz 0141 06:54 ante la Unió de Periodistes ha lamentado la cancelación de programas por culpa de los recortes Le pide al conseller a todos los representantes políticos una clara apuesta por la radiotelevisión pública

Voz 1217 07:04 sí de la crónica política el diputado de Ciudadanos en Les Corts Luisa cuyos ha registrado una proposición no de ley para declarar profesión de riesgo a la Policía Local y equipararla así al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 0141 07:18 es que según Arkin ellos la Policía Local realiza trabajos similares al de restó de fuerzas hay que tener en cuenta la siniestralidad en el sector la penosidad la peligrosidad y la toxicidad de las condiciones de trabajo

Voz 14 07:32 Comunitat Valenciana di la crónica

Voz 1217 07:35 la de sucesos nos deja ayer una coincidencia dos accidentes de tráfico prácticamente en el mismo punto com siete heridos ambos en el municipio castellonense de

Voz 0141 07:45 al mediodía se producía el primero de los accidentes colisionaron tres coches con seis heridos hora y media después se producía el segundo en el mismo punto se vieron implicados siete vehículos y otra persona resultaba herida

Voz 1217 07:56 detenido por cobrar la pensión de su madre muerta

Voz 0141 07:59 lidera civil lo ha detenido en Dolores está acusado de un presunto delito de autor contra la Seguridad Social al cobrar durante siete años la pensión de su madre habría defraudado más de treinta y cuatro mil seiscientos euros

Voz 1217 08:11 un incendio forestal declarado ayer en una zona montañosa de O'Neal en Alicante fue dado por controlado a primera hora de la tarde tras haber afectado a una superficie de entre dos y tres hectáreas de masa boscosa y acabamos acabamos ya con una cita clásica del verano ayer se presentó la edición del FIB del Festival Internacional de Benicàssim que

Voz 0141 08:28 tendrá a Kings of Leon Lana del Rey Vetusta Morla en el cartel irse espera llegar a los ciento treinta mil fibers

Voz 1 08:39 hoy por hoy Comunitat Valenciana Cadena SER

Voz 15 08:47 no no huracán de descuentos meterte en la tormenta Villán su vuelo tu nuevo hogar descuenta estos que está un cuarenta por ciento en miles de viviendas entera te de todo en haya punto es o llamando al nueve cero uno once

Voz 16 09:00 el setenta y siete ochenta y ocho Tin Machine es un es fe este Sense Faulkner petardas difícil de evitar a la prensa abres sensato

Voz 17 09:09 vascos Noya Uría Auxerre Noia Uría fina al vasco un chico Ted Petar por desencadenar un gran incendio dices Estopa Alfa teléfono de emergencias ciento doce Generalitat valenciana

Voz 4 09:22 Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por toda la persona