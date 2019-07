Las noticias de Navarra, 07:49 (09/07/2019)

San Fermines dos mil diecinueve qué tal muy buenos días y bienvenidos al encierro en la SER con un protagonista El agua y las consecuencias de las fuertes lluvias caídas durante la tarde de ayer y que desgraciadamente no sólo afectaron a Pamplona sino que sacudieron con virulencia a la zona media Navarra en especial a Tafalla cobrando una víctima mortal y numerosos daños materiales culés inundaciones que se han provocado el desbordamiento del Cidacos desde aquí un fuerte abrazo a toda la zona media de Navarra y en especial a Tafalla en este martes nueve de julio con los toros de la ganadería abulense de José Escolar ganadería que se dispone a correr su quinto encierro consecutivo en San Fermín con la peculiaridad de que algunos de sus toros se ordena Corrales como sucedió en tres años consecutivos del dos mil quince al dos mil diecisiete ganadería con fama de peligrosa así lo constatan las dos heridas por asta de toro tanto en dos mil dieciséis como en dos mil diecisiete veremos cómo se come por tan esta tarde en la plaza de toros los abulenses que serán lidiados por Fernando Robleño Javier Castaño y Pepe Moral después de que ayer se suspendiera por primera vez en veinte años una corrida de toros en Pamplona nosotros desplegamos ahora el equipo habitual del encierro en la Cadena SER durante los ochocientos cincuenta metros desde Santo Domingo hasta la plaza de toros asistencia técnica de Carlos manga de Javier peste día comenzamos en Corralillo Juan Jesús Juaristi buenos días o la muy

Voz 3

01:42

buenos días compañeros pues la verdad es que aunque con este cielo cubierto total el suelo está perfecto para correr está muy limpio está seco los eh los toros y preparados son cinco cadenas aunque pone el periódico un negro no cinco no se van a confundir perfectamente con los huellas pero el la noche han estado un poquito inquietos e no han no han estado tumbada