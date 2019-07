Voz 0931

00:47

pandemia cómo evolucionaba investiga si hoy a que casco continúa la indigna salió a Manresa a Manresa hay donde el arrestada Cataluña disparen soporta la base violada por mi Chadwick llenas las yo para Michel a las Jobs manita Halloween dar hasta tres años ella tenía catorce Ana o moment que esta presunta violación Éibar aclarado turísticas a esta cena la Audiencia de Barcelona contra el agresores radica vanas apunta pistola calabaza y ella la van viola Aitor Álvarez Flamengo aclara cuatro testimonial Anoia no recordatorio mes de algún lapsus parqué había atar minan la cuestión la pistola porque la fiscala Asís dados nois podría acabar usen la agresión sexual Express base al torno altas timones cuatro en total van recordaba existencia de una pistola ida la violación fartóns Kings Cup carcoma mínima en Bona no va contra la opinión tanto Change una de las amigas de la víctima Duke of noise en y tirarlo al Riu después dos fecha para evitar ALCA otras tapas a pro asegura Klaus pluma ten Lus Khalid María Pedra una pastilla frutos a estén pagando una Manor that Calcuta explica fechas y Michel Rocard lluvias montas plagadas ya al triángulo comenta que esta última declaración hay base la carrera Doom Wasilla Herrera Doom biombo horas las caras a sus presuntas violados si ni ella ni a las testimonios no haya excavando aclarar que van surtir para una otra aporta un atlas al ató a la víctima a través de Atica Cadaval a otra banda de Bugs Bunny atenta a aclarar si Open continua Yes la desaprobación sus duras irónico y cómplices entre age Jordi Serra premio en horas que es cuando está previsto que quede sea dada habrá alta aragonés un ya pasó Sagan en clases Totti que sobra anuncias tabús antenas Alonso La Vanguardia sal dásela continúa pasote Mossos Joan risas reincida en seguida en carrera salud fiscal pro creo antes serio no me mesura más arrastre