a Sarmiento qué tal buenos días las temperaturas no siguen dando un respiro este martes ya se ha notado la bajada generalizada que durará al menos hasta el viernes que volverán a subir rozando los cuarenta grados ahora mismo tenemos dieciocho en el centro de la capital y el acuerdo bilateral entre PP Ciudadanos con ciento cincuenta y cinco medidas entre las que se incluyen varios guiños a box no parece que vaya a lograr el acuerdo necesario para que Diaz Ayuso sea propuesta candidata para el pleno de investidura de mañana Vox hablaba de la doctrina ideológica de género de los menores en los colegios el acuerdo habla de garantizar la libertad de los padres para educar a sus hijos en función de sus convicciones morales Box también pedía que se identificase a los inmigrantes irregulares que hacen uso de la sanidad pública y el documento habla de evitar el turismo sanitario y la inmigración irregular permitiendo el acceso a esos datos a las fuerzas de seguridad pero Rocío Monasterio ni por estas accede a apoyar la investidura hoy nueva ronda de consultas el presidente de la Mesa de la Asamblea se reúne esta mañana con los seis grupos en busca de candidato Carolina Gómez el candidato con más apoyo sigue siendo a esta hora Ángel Gabilondo tiene sesenta y cuatro diputados que están dispuestos a votar que sí a su investidura Diaz Ayuso sólo tiene cincuenta y seis los del PP y los de Ciudadanos por eso ni Rocío Monasterio entiende que el presidente de la Asamblea Le proponga hoy como candidata tras la ronda de consultas con los partidos

lo que nos entendería es que mañana lo hiciera cuando están en la misma situación que la primera rompa porque la primera rompa yo dije que no mañana unos diez voy a decir que no con lo cual eh objetivamente no hay ninguna razón para presentar a la señora Díaz el

no hay mayor reproche al Estado de derecho que se tolere la tortura la arbitrariedad y los malos tratos de la policía sobre las personas que están sometidas a su custodia no es una apreciación subjetiva de las entidades sociales que exigimos el cese inmediato de este señor sino que existen numerosas resoluciones judiciales que así lo hacen constar

entiendan la agresividad y la violencia dado a esos hijos para entendiendo porque yo estoy al clarísimo que ya nos decían que pues eso que era gente que no nos quiere no y que no sea como les decía que se fueran de de este país que os ellos entendían eso luego que les insultaban y no sabían qué insultos eran pero se sienten más la unidad de gestión de la diversa