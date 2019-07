No hay resultados

Voz 1 00:00 hoy por Hoy Madrid Virginia Sarmiento

Voz 1915 00:07 qué tal buenos días cambios significativos en el Ayuntamiento de Madrid y en las entidades municipales el antiguo jefe de gabinete de Ignacio González será el máximo responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo la entidad que gestiona las viviendas públicas en la capital Diego Lozano ha sido designado por el Consejo de Administración de la EMVS en su sesión constitutiva y atención porque Lozano trabajaba con González cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid vendió tres mil viviendas a un fondo buitre por debajo de su valor y ayer mismo otro cambio este en la EMT el gerente de la Empresa Municipal de Transportes que depende del Área de Movilidad ha sido cesado aunque todavía no tiene sustituto Álvaro Fernández Heredia estuvo al frente de la red municipal de Bici Mad y también del teleférico y este martes nueva ronda de consultas en la Asamblea de Madrid para intentar otra vez buscar candidato para el pleno de investidura de mañana a las doce de la noche de hoy acaba el plazo para poder hacerlo las reuniones entre el presidente de la mesa ahí los seis grupos parlamentarios tendrán lugar a lo largo de esta mañana a salvo sorpresa no parece que las cosas vayan a cambiar Vox sigue en sus trece roció Monasterio en La Ventana de Madrid

Voz 2 01:14 porque la primera rompe yo dije que no mañana unos diez veces si es que no lo cual eh objetivamente no hay ninguna razón para presentar su yo creo que el miércoles vamos a un pleno sin candidato donde cada uno dispondremos pondremos nuestras posiciones nosotros desde luego seguiremos con la mano extendida para ver si por fin su a ciudadanos al señor Rivera seleccionan los remilgos de quitarnos adscritos a sentarse con los representantes de doscientos ochenta mil madrileños

Voz 1915 01:46 se niega a apoyar Ayuso a pesar de que el acuerdo entre PP y Ciudadanos ciento cincuenta y cinco medidas tienen numerosos guiños a las propuestas de Vox Carolina Gómez

Voz 0393 01:55 sí hay guiños a Vox camuflados en ese documento de PP y Ciudadanos Rocío Monasterio cree que en los colegios de Madrid sea doctrina a los niños sobre ideología de género e identidad de género y el acuerdo PP y Ciudadanos habla de garantizar la libertad de los padres a educar a sus hijos en función de sus convicciones morales Diaz Ayuso está dispuesta incluso a modificar la ley contra la LGTB y fobia que aprobó Cifuentes en el Parlamento

Voz 3 02:17 se trata de trasladar una leían Parlamento y volver a abrirla en el Parlamento no será la voluntad del PP ni de Vox ni del PSOE ni de Podemos ni de Ciudadanos es la voluntad del Parlamento el que decida si revisamos la ley aquí y qué aspectos se cambian

Voz 0393 02:31 Vox pedía que los hospitales identificara a los inmigrantes irregulares que acuden a la sanidad pública y que se expulse a los menores extranjeros no acompañados a los Mena si el documento incluye medidas para evitar el turismo sanitario el control de la inmigración irregular en el acuerdo también se accede a evaluar las ayudas al desarrollo Vox pedía directamente eliminarlas

Voz 1915 02:53 es martes nueve de julio más en titulares con Paul Asensio ciento cincuenta y ocho entidades piden el cese inmediato del director del CIE de Aluche ante la que de derechos humanos cometidas en el centro a las once de la mañana entregarán en el Ministerio del Interior un dossier con las últimas resoluciones judiciales del caso la unidad de gestión de la diversidad de la Policía Municipal investigará los casos el ex que ha pegado el grupo neonazi Hogar Social contra los nenas los menores extranjeros no acompañados en varios centros en los que están internos alertando de su peligrosidad el incendio de Cadalso de lo vidrio ya está casi extinguido quince efectivos de bomberos están trabajando en la zona para extinguir pequeños rebrotes de la vegetación que aún no se había quemado y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha tapado una obra de la artista San tres que interpretaba al cuadro el origen del mundo en la que aparece la imagen de unos genitales femeninos el consistorio ha tomado la decisión tras recibir quejas de vecinos de los responsables de un colegio cercano

Voz 4 03:43 los deportes

Voz 5 03:47 en Hoy por hoy

Voz 1915 03:50 el Atlético de Madrid sigue con sus presentaciones Sampe buenos días

Voz 1161 03:53 buenos días hoy toca desde la una de la tarde en el Metropolitan no la del lateral brasileño Lodi queda por presentar todavía el delantero serbio ayer se vestía de gordo Joe Félix del que hablaba en el Larguero Paulo Futre le augura un magnífico futuro

Voz 1915 04:04 si es que no se queda con el siete de

Voz 1161 04:07 Griezmann y Fruit Futre avisa

Voz 6 04:09 qué regulaciones y la afición con sonido quién tiene muy bien el fútbol cancillera tú que tienes teniendo su grupo va a ser mejor que tiene todo para hacer mejor

Voz 1161 04:20 el Real Madrid viaja hoy a Montreal para realizar la primera parte de la pretemporada sin varios jugadores con días de vacaciones Ceballos y Vallejo por el Europeo sub veintiuno y militado Casemiro James y Valverde por la Copa América tampoco Isco que va a ser padre y es día de presentaciones también en Leganés y Getafe por partida doble en el Leganés Las de Juan Muñoz y el portero Andre Liz desde las once y media y en su vecino las de Raúl García ya Harper

Voz 7 04:40 en el Alfonso Pérez desde las doce Mercedes Benz en Madrid la filial de Mercedes Benz España patrocina hora punta y ofrece la información del tráfico elija la mejor ruta

Voz 1915 04:52 veamos cómo se circula por las carreteras madrileñas Teresa Serrano DGT buenos días

Voz 1277 04:56 buenos días pues hasta ahora complicaciones todavía en todas las entradas van mejorando en algunas ya de salida encontramos la A tres en Rivas la A6 en Aravaca también la cuatro en Butarque así que complicaciones en esas entradas y salidas M40 lo peor Pozo de Lehman en sentido A seis Valdemar in en ambos sentidos ir en la zona de Vicálvaro también encontramos en ambos sentidos es sabía muy saturada desde Vallecas hasta Coslada en sentido A dos en la M50 también problemas en Boadilla en sentido A seis

Voz 1322 05:24 en Madrid capital centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar hola qué tal buenas buenos días Virginia bueno se acaba de producir un accidente en el acceso de la avenida del Cardenal Herrera Oria la M6 ciento generar retenciones en la zona Por otro lado un vehículo averiado en el puente de Ventas sentido Manuel Becerra que ocupa el carril central y que afecta sobre todo al acceso de M30 sentido norte ir recordar que continúa ese accidente en el paseo de la Infanta Isabel con Alfonso XII que hay cortados dos carriles en sentido Glorieta de Carlos

Voz 1 08:45 un informe de la Jefatura Superior de

Voz 0821 08:46 ciudad de Madrid contradice la versión de ciudadanos sobre los incidentes en su participación en la manifestación del Orgullo fuentes policiales aseguran que no hay constancia de agresiones físicas y que el partido no siguió en ningún momento las instrucciones ni los consejos de los agentes Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089 09:01 qué tal buenos días hasta veinte agentes de la Brigada de Policía Judicial de el Cuerpo Nacional en Madrid formaban parte del dispositivo de seguridad centrado en los representantes políticos de Ciudadanos el pasado sábado por tanto si había un dispositivo de seguridad hasta en dos ocasiones estos funcionarios policiales vestidos de paisano sondear suena a Ciudadanos la posibilidad de abandonar la marcha los parlamentarios en todo momento se negaron sólo cuando la situación se fue encontrando que fue a la tercera a la tercera fue la vencida y entonces decidieron abandonar la marcha atrás el lanzamiento de una botella de agua hay también recibir varias descargas de agua directamente en su cuerpo fue el momento del lanzamiento de agua el que les obligó a tener que salir de la manifestación