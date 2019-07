Escucha las noticias de las 10:00 (09/07/2019)

Voz 0821

01:19

de Isabel Díaz Ayuso quiere ya la investidura la candidata popular se quiere presentaron sin contar con los votos de Vox tras el acuerdo con Ciudadanos pero el presidente de la Asamblea Juan Trinidad va a tener muy difícil justificar su candidatura porque sin los votos de la ultraderecha Diaz Ayuso tiene menos apoyos que el candidato que ganó las elecciones Ángel Gabilondo que también se quiere presentará a la investidura la portavoz de Vox en Madrid Rocío Monasterio no se mueve ayer subrayó en la antena de la SER que hoy le va a decir el presidente de la Asamblea lo mismo que le dijo la semana pasada que no va a apoyar a Diaz Ayuso nada se va a mover en Madrid dice hasta que Albert Rivera no acceda al menos a sentarse con Santiago Abascal así las cosas y nada cambia durante esta mañana iremos en pleno desierto y sin candidato a la investidura mañana miércoles algo inédito en Madrid