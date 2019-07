Las noticias de Andalucía, 10:03 (09/07/2019)

la Guardia Civil está llevando a cabo desde primeras horas de la mañana de este martes un nuevo operativo contra el narcotráfico que afecta al Campo de Gibraltar y también a la Costa del Sol en concreto fuente de dicho cuerpo confirman a la Cadena Ser que hay previstos quince registros empalmó en el término municipal de Los Barrios en una zona de vivienda junto al río Guadarranque y también en Manilva ya en la provincia de Málaga no se descartan detenciones por parte de la decena de agentes que están actuando en este nuevo dispositivo contra la bandas que se dedican al tráfico de drogas en la zona especialmente aquellas que utilizan embarcaciones neumáticas ya que uno de los registros están practicando en uno de los llamados narco embarcaderos locales utilizados para ocultar ese tipo de lanchas

Voz 2

01:23

