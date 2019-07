Las noticias de Cantabria, 10:03 (09/07/2019)

Voz 3

para Toxo desprendimientos que se ha producido en el talud que sustentaba precisamente de los carriles de entrada a Torrelavega de la A67 autopista que desde esa hora desde la aproximadamente las cinco y media de la mañana está cerrada al tránsito entre flamenco y Torrelavega en ese acceso hacia la capital del Besaya el tiempo blancos está desviando todo el tránsito hacia la Nacional seiscientos once provocando enormes retenciones tanto en la propia A67 hasta Polanco como a la salida de esa autopista y la entrada de la Nacional seiscientos once dentro del caso los técnicos trabajan ahora intentando evaluar el alcance de los daños que todo hace prever han sido causados por las fuertes lluvias que filtradas a través veces las letras de las salto han lavado literalmente parte de la sustentación de los carriles de la autovía lo que sumado a las obras que ya fue ese año realizado para desmontar el talud y construir la plataforma que se enfrentarán los los nuevos que Rey les ha provocado este desprendimiento los técnicos son relativamente optimistas piensan que es posible que a en un plazo de dos días no de la restituirse las circulación Pedro Pérez Rodríguez el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Torrelavega