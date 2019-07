Las noticias de Galicia, 10:03 (09/07/2019)

Voz 0846

00:00

este es el sonido de las recomendaciones de la Guardia Civil a varias personas atrapadas por las inundaciones en Vila en Ourense sonido de un vídeo colgado por Emergencias Ourense en su cuenta de Twitter las redes sociales están muy inundadas de testimonios visuales de las fuertes tormentas de granizo caída de granizo caídas ayer tarde en la provincia de Ourense cansan causando numerosas incidencias e inundaciones más de sesenta y cinco litros por metro cuadrado se registraron enlaza a casi cuarenta en Verín y más de treinta litros por metro cuadrado en ríos un hombre que se encontraba herido ha tenido que ser rescatado en helicóptero tras ser arrastrado por la por la fuerte tromba de agua caída en Monterrey mientras una mujer que se encontraba en camada tuvo que ser evacuada por los servicios de emergencia después de que se inundara su vivienda en Verín pero ya no hay alertas el tiempo cambia Se van poco a poco las nubes llegan el sol y el calor la que no Sebas la niebla un día más cerrada la A ocho en el Alto do frío UCO esta mañana apenas se pudo circular por ella durante cuarenta y cinco minutos la niebla obligaba a cerrar la autovía A las dos de la mañana aunque la circulación quedaba restablecida a las seis de la mañana al mejorar las condiciones cuarenta y cinco minutos después a las siete menos cuarto la autovía volvía a quedar cerrada al tráfico entre los kilómetros quinientos treinta y seis quinientos cincuenta y dos entre los concellos de Mondoñedo yo Vadim como viene siendo habitual la Guardia Civil habilitó desvíos alternativos a través de la carretera nacional seiscientos treinta y cuatro en el Parlamento está a punto de comenzar un nuevo pleno el primero con cinco lo grupos tras la constitución del Grupo Mixto entre dado por Luis Villares los cuatro que abandonar