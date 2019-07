Escucha las noticias de las 11:00 (09/07/2019)

pues la única posibilidad que ese abres un gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso porque ese acuerdo Kang firman ayer está muerto puesto que ese acuerdo no es válido si no tiene el apoyo de los votos entonces hay una posibilidad es que Ciudadanos se recibe ya que tienen tanta repugnancia a tratar con callan gobierno monocolor de la señora Diaz Ayuso

Voz 5

01:26

algo el día de hoy no quiero adelantar más cosas en nuestro ánimo está desbloquear la situación que es precisamente lo que otros no quieren porque no quieren reunirse pero por nosotros no va a quedar no estamos poniendo líneas rojas y lo que estamos pidiendo cosas razonada