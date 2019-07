Las noticias de Asturias, 11:02 (09/07/2019)

el Ayuntamiento de Valdés acaba de difundir los resultados de los análisis encargados ex profeso sobre la calidad de las aguas en las playas primera y segunda duro arca después de la Gent de que la agencia de Sanidad Ambiental y Consumo recomendara la semana pasada el cierre permanente al baño ante la presencia de contaminación de origen fecal en contra de lo de la tesis de la agencia de Sanidad Ambiental hizo defendiendo los argumentos del Ayuntamiento el resultado de los análisis arroja una calificación de calidad excelente para las aguas de ambas Play así lo has negociadoras del Papa Federación Socialista Asturiana van a retomar hoy los contactos bilaterales y por separado con Podemos y con Izquierda Unida para trata avanzar en la posibilidad de un acuerdo que posibilite la elección de Adrián Barbón como presidente del Principado este viernes en primera vuelta el acuerdo parecía avanzado con Izquierda Unida más complicado en el caso de Podemos cuyo Secretario General les echa en cara a los socialistas falta de voluntad política en vista de la escasa concreción sobre la financiación de sus propuestas programáticas eso

Voz 2

01:03

sí que es bueno una pedir una fe no que que obviamente pues está lejos de la Congreso aunque yo con lo que se requiere ella salir de ese requiere cuando hay que hacer una negociación de investidura está pidiendo el voto no bueno yo creo que que refleja que no se ha hecho del todo viene ese trabajo es un problema de voluntad si hay voluntad se puede hacer y nosotros creemos que esa voluntad que tiene que mostrar una concreción de las medidas no