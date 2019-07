Las noticias de la Comunitat Valenciana, 11:02 (09/07/2019)

General de las Pruebas de Acceso a la Universidad Antonio Gil no ha querido entrar hoy a valorar las declaraciones de la rectora de la Universitat de València de bimestre en las que ayer decía a Efe que que debía abrirse un debate sobre las pruebas de acceso después de que se haya comprobado la nota media tan baja que se obtuvo en el polémico examen de este año de matemáticas dos y que fue del cuatro y medio Gil en declaraciones a la SER sigue defendiendo la idoneidad de ese examen asegura que no hay revisión posible

Voz 2

00:34

exámenes correcto a todos los efectos no hay ningún defecto formal que pueda reanudar hoy impregnarse ese examen y las circunstancias son muchas las que ha tenido ese examen que explicarían por qué la nota ha bajado tanto no tendría ningún sentido una revisión de ese examen no de las notas de ese examen