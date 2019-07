Las noticias de Canarias, 10:02 (09/07/2019)

Voz 0246

00:47

cambiamos de asunto el cierre de comedores escolares este verano está afectando a cientos de familias de en Canarias sólo en Las Palmas de Gran Canaria unos cuatrocientos niños semana verá afectado después de que el Gobierno regional haya decidido traspasar esta responsabilidad a los ayuntamientos por ahora el Consistorio de la capital grancanaria no ha ofrecido ninguna opción a estas familias con escasos recursos y son las asociaciones las que se harán cargo hice están haciendo cargo de esta medida no dejamos la capital grancanaria porque acabamos de conocer que agentes de la Policía Nacional así como de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria bomberos de la capital encontraron en la noche del veintiuno de junio aunque lo hemos sabido ahora el cuerpo sin vida de dos hermanos de setenta y setenta y cuatro años en el interior de una vivienda los bomberos que fueron los primeros en acceder a una vivienda ubicada en el barrio de La Isleta de Las Palmas de Gran Canaria lo hicieron poco antes de las once de la noche del pasado veintiuno de junio rompiendo la cerradura de una de las puertas del inmueble ya que no había signos de que estuviera forzada en cuanto al tiempo nos encontramos con cielos cubiertos al norte de las islas el viento soplará con carácter moderado temperaturas máximas de veintisiete grados