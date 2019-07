Las noticias de Andalucía, 11:02 (09/07/2019)

Voz 3

00:18

miles de personas agricultores de toda Andalucía marchan a pasó bastante ligero por la avenida de la Palmera de Sevilla detrás de una pancarta a las organizaciones agrarias UPA donde leemos indonesio justo nuestro arriesgarse juvenil en otras podemos leer no importaciones no estimulación no mezclas porque eso es igual arruina los agricultores reclaman aquí esta mañana en Sevilla poder almacenar de forma privada el aceite para evitar la especulación de los precios que están sufriendo esta campaña Macondo muy cómodo