Escucha las noticias de las 12:00 (09/07/2019)

el PSOE Sánchez está previsto que por la tarde ya con Pablo Casado el líder del PP que no acudirá el que no va a acudir a la cita es el responsable máximo de Ciudadanos Albert Rivera que ha convocado una rueda de prensa en el Congreso para dentro de media hora ayer PP confirma al final que ha habido reunión entre casado ya Abascal que ha durado hora y media que ha terminado siguen avanzando las negociaciones sin ofrecer más detalles a todo esto lo que parece que no se desbloquea es lo de la Comunidad de Madrid la candidata del PP Isabel Diaz Ayuso asume ya que públicamente que mañana habrá un debate de no investidura ante el veto de Vox al acuerdo entre PP y Ciudadanos Carolina Gómez