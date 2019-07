Escucha las noticias de las 13:00 (09/07/2019)

Voz 0393 00:00 es la una de la tarde mediodía en Canarias

Voz 1914 00:06 la primera cita nos lleva al Congreso de los Diputados el líder de Ciudadanos Albert Rivera acaba de confirmar que va a denunciar ante la Fiscalía los incidentes ocurridos el día de la manifestación del Orgullo cuéntanos Adrián Prado

Voz 0019 00:16 si el líder de Ciudadanos acaba de anunciar que hoy presentarán ante la Fiscalía un escrito de denuncia por los incidentes del sábado por los delitos de odio injurias y agresiones Rivera ha cargado contra el ministro del interior al que le pide que deje de infringir el sectarismo le exige su dimisión además reprocha Pedro Sánchez que no haya condenado los hechos por eso entre otras cosas dice hoy no se reúne Cohen con él con el presidente en funciones por intentar estigmatizar al constitucionalismo tal y como se demostró en el orgullo pero también dice en Navarra con el pacto con Bildu sigue en marcha la rueda de prensa de de ciudadanos escuchamos a Albert Rivera

Voz 2 00:48 el CAR otras cinco horas les explicaremos el acuerdo de gobierno las medidas que hemos tomado y que decida pero tienen que decidir ellos si quieren un gobierno

Voz 0393 00:56 no son dignos de una Liga desde el Congreso de los Diputados ya está confirmado no hay candidato para la investidura en la Comunidad de Madrid ni el socialista Gabilondo ni la popular Diaz Ayuso han logrado reunir los apoyos necesarios Carolina Gómez creo en Madrid ningún candidato se presentará mañana la investidura el presidente de la Asamblea constatado tras la ronda de consultas que nadie tiene los apoyos necesarios para una investidura viable no los tiene Ángel Gabilondo a pesar de que ha ganado las elecciones y no los tiene Diaz Ayuso tras el rechazo de Vox al acuerdo de gobierno que ha firmado de manera unilateral conciudadanos así que mañana si nada cambia habrá un pleno desierto muy breve con intervenciones de diez minutos en las que cada grupo parlamentario fijará su posición y a partir de ese momento queda activado el reloj electoral por delante un verano de negociaciones en Madrid los candidatos tienen dos meses hasta el diez de septiembre para seguir sumando apoyos y tratar de sacar adelante una investidura y evitar que los madrileños tengan que volver a las la fiscalía acusa al presidente de desobediencia por colocar lazos amarillos en el Palau y otros edificios de la Generalitat en contra del criterio de la Junta Electoral pide un año y ocho meses de inhabilitación Aitor Álvarez

Voz 3 02:00 la Fiscalía Superior de Cataluña da por concluida la investigación sobre este caso el de los lazos amarillos y concluye que al president catalán cometió un delito de desobediencia al no descolgar estos símbolos independentistas cuando se lo pidió la Junta Electoral Central en periodo electoral el Ministerio Público considera incluso que Torra quiso simular que cumplía la orden cuando realmente no lo hacía pide al fiscal en su calificación previa al juicio que Torra no pueda ocupar un cargo público durante un año y ocho meses como decías y además reclama una multa de treinta y seis mil euros a pagar por el president

Voz 0393 02:33 cierto que la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo veinte de enero el juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por un delito de rebelión por facilitar la celebración del uno de octubre la policía ha detenido a un segundo hombre en el caso de la mujer asesinada ayer en Salas de los Infantes en Burgos Se trata del hermano del autor confeso del asesinato acusado también de agredir física y verbalmente a la víctima informa Pedro Sedano

Voz 4 02:55 el hermano del autor confeso del asesinato de su pareja ayer en Salas de los Infantes en Burgos ha sido también detenido en las últimas horas por ejercer la violencia sobre la misma víctima todo apunta a que otros miembros de la familia sobre las dos hijas menores de edad del matrimonio sufrían también la violencia de los dos hombres lo explica el subdelegado del Gobierno en Burgos Pedro De la Fuente

Voz 0019 03:12 el cuñado sabemos que había amenazas y malos tratos

Voz 5 03:15 dos cuando el hermano no estaba en casa o Serena era un continuador de de esa violencia de género eh

Voz 4 03:23 ambos hombres pasarán en las próximas horas a disposición judicial el subdelegado del Gobierno ha pedido que el entorno de las personas que sufren estas situaciones lo denuncie no ha querido facilitar más detalles al haberse decretado el secreto sumarial especialmente ahora pero el hecho de que hay niñas menores de edad implicadas

Voz 0393 03:37 el BBVA ha retirado la acusación popular con los van la Asociación de Usuarios de Banca por extorsiones una información de Ana Terradillos sí lo ha hecho por sorpresa y en pleno escándalo por el caso Villarejo en el que queda acreditado que el vive bajo la presidencia de Francisco González contrató a Villarejo para neutralizar los ataques de Ausbanc contra la entidad financiera de esta forma el BBVA retire esta acusación particular que tenía en la causa que se sigue contra esta entidad en la Audiencia Nacional como organización criminal en este procedimiento de hecho va a ser juzgado el ex presidente de Ausbanc Pineda para quien la Fiscalía solicita ciento diecinueve años de prisión la justicia europea condenado a Bélgica a indemnizar a los hijos de una víctima de ETA por no haber examinado en profundidad la demanda de España contra la etarra acusada de estar implicada en el asesinato según Estrasburgo Bélgica no cumplió con su obligación de cooperar corresponsal Griselda Pastor exactas

Voz 0738 04:24 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo no obliga a entregar a la presunta miembro de ETA pero sí a indemnizar a los familiares de su víctima cinco hijos que consideraron vulnerados sus derechos de defensa al no ser ella entregada a las autoridades españolas osea que Bélgica ha sido condenada a pagar cinco mil euros por hijo y asumir siete mil doscientos euros de cargas del juicio en una decisión que aunque se refiere a hechos del año mil novecientos ochenta y uno cuando fue asesinado en Bilbao el teniente coronel Ramón Romero coincide aquí aún con el debate abierto tras los peros de la justicia belga aceptar la entrega de Carlos de los es que con él llegaron a Bruselas unos peros que terminaron con la retirada del mandato de arresto europeo

Voz 1914 05:08 en los deportes Sonia Lus qué tal buenas tardes hola buenas tardes baloncesto como primer asunto porque Scariolo ha dado la lista de la selección masculina para el mundial muy buenas Marta Casas

Voz 1509 05:16 qué tal buenas tardes la lista de dieciséis jugadores de la que va a salir la convocatoria final de doce para el Mundial de China con ausencias destacadas como la de Pau Gasol por lesión ya conocida además de las de Nikola Mirotic Serge Ibaka Sergio Rodríguez por decisión personal los dieciséis estarán liderados por veteranos como Marc Gasol Sergio Llull o Rudy Fernández en la lista también jugadores que han destacado en las ventanas como Quino Colom Jaime Fernández o Javi Beirán el veinticuatro arrancará la concentración de cara ese Mundial de China que comenzará a finales de agosto

Voz 1914 05:44 el fútbol pasa por las presentaciones nueve este martes neto con el Barça fieles en con el Valencia Lodi con el Atlético Lucas Pérez en el Alavés Miramón en el Levante Muñoz y grande en el Leganés Raúl García Harper en el Getafe y ciclismo cuarta etapa en el Tour doscientos trece kilómetros con final en Nancy

