Escucha las noticias de las 14:00 (09/07/2019)

Voz 5

00:50

absoluto ese encuentro en esa reunión Pedro Sánchez no cero y a la petición de Pablo Iglesias no quiere ministros de Podemos en el Ejecutivo y así se lo ha transmitido ahora ya advierte que o le apoyan apoyan la investidura o habrá elecciones en noviembre fuentes de la formación que estamos leyendo textualmente dicen que les ha trasladado eso que llevará al país a elecciones según la versión de Podemos si no cuenta con apoyos suficientes en la investidura de julio constatamos dicen en Podemos que Pedro Sánchez no quieren negociar sino que intenta imponer unilateralmente un gobierno de partido único Pablo Iglesias se ha ido de aquí diciendo no antes de abandonar el Congreso más tarde o más temprano rectificará es la tesis que tiene Unidas Podemos que Pedro Sánchez llevada al límite al final rectificará dejará que entren en el Gobierno pero por ahora José Antonio la tesis ese está Pedro Sánchez les ha advertido que no quiere ministros de Podemos en el primer nivel es decir en el gabinete si en segundo nivel en la Administración por ejemplo secretarios de Estado o también directores generales o presidentes de empresas públicas pero no quiere ministros de Unidas Podemos dentro del Gabinete ahora mismo será por parte del PSOE habrían a lastra portavoz en el Congreso quién nos ofrezca una versión de esta reunión que parece que ha salido mal y también después parece ser que será Irene Montero por parte de Unidas Podemos quién ofrezca la versión de Unidas Podemos pero como ya decimos en estas primeras eh en estos primeros minutos dicen en Podemos dice que no es coherente por parte de Pedro Sánchez buscar por igual apoyo no izquierda y la derecha la gente merece días hizo certezas no es serio ir a una investidura sin