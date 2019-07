Las noticias de la Comunitat Valenciana, 16:03 (09/07/2019)

hoy se conocía la causa oficial del cierre de estas playas las primeras que se llegaron a cerrar fueron las acequias las que contaminar on de coli esa bacteria fecal el agua del mar

el director general de playas de la Consellería de Medio Ambiente Manuel Aldeguer ha confirmado que los vertidos provenientes de algunas construcciones cercanas a L'Horta que carecen de colector y que vierten sus aguas fecales a las acequias que desembocan en el mar mantiene que es competencia de los ayuntamientos que deben realizar los controles necesarios para que esto no pase también que se trata de episodios muy suaves y que no hay que exagerar porque asegura la bacteria sólo dura entre dos y cuatro horas en el agua

Voz 2

01:18

estamos hablando de episodios que no son graves que nos duele que que se pueda alarmar a la población pero es que no es mejor que tenga la garantía de que cuando te metes al agua tienes agua limpieza cima sin ningún problema que no que distanció hemos los monasterios como hacen en otros territorios