Voz 1915

00:05

a la espera de que PP y Vox respondan a esa propuesta que les acabamos de contar por la que Ciudadanos ofreció una reunión a tres a las siete de esta tarde de momento el pleno de mañana en la Asamblea será sin candidato de la segunda ronda de consultas con el presidente de la Cámara terminado como la segunda sin mayoría en ninguno de los bloques la candidata del PP Isabel Diaz Ayuso que quería presentarse mañana llama ciudadano sea vox entenderse pero la candidata de Vox Rocío Monasterio da por muerto el acuerdo alcanzado entre PP y ciudad danos unos y otros tienen que ceder más por parte de ciudadanos creo que no pasa nada porque hablen entre ellos porque de hecho si tú le pides los votos a vos lo normal es que también te hagas una foto convoque es lo que hay no vale yo me hago una yo quiero los votos de pubs pero que no me miren por otro lado también lo que tienen que entender Vox es que las negociaciones no se pueden hacer in extremis el acuerdo firmado ayer