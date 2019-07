Las noticias de Cantabria, 16:03 (09/07/2019)

Voz 2

00:51

pues hace unos minutos sólo con los responsables del Ministerio de Fomento de de carreteras y yo no si quieren comprometer no no es posible tampoco yo no saben a ciencia cierta pero el plazo aproximado podríamos estar hablando pues prácticamente Duke semana pero mejor no adelantarlo y dejar que vayan trabajando que trabajen con seguridad ir unos días entiendo que sabemos cuál es imposible