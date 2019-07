Voz 0313

00:00

ha habido en España más de un centenar de violaciones en grupo para ser exactos ciento veinticinco tres ejemplos muy recientes el otro día detuvieron a cuatro alemanes en Palma en la Audiencia de Barcelona se está juzgando a los integrantes de la denominada manada de Manresa el juez ha enviado hoy mismo a prisión a tres jóvenes acusados también de agredir sexualmente a una chica la noche de Sant Joan en Cambrils en Tarragona no no podemos saber a ciencia cierta si vamos a peor o menos mal porque nunca antes se habían trabajado a fondo las cifras pero me parece indiscutible que el problema es muy grave porque con estos números en la mano resulta que cada diez días de promedio cada diez días hay una manada en España un grupo de hombres que agrede sexualmente a una mujer entonces te preguntas qué hay detrás de todo esto es el machismo secular es el boom del porno violento es la falta de educación sexual es de todo un poco no tengo ni idea Bono si puedo tener como todos alguna intuición pero da igual lo único cierto lo importante al menos para mí es que esto resulta absolutamente insoportable bienvenidos a La Ventana