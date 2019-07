Las noticias de Asturias, 17:02 (09/07/2019)

Voz 1315

00:00

minutos cuatro y tres en Canarias buenas tardes la familia de Germán Fernández ha recurrido ante el juez el auto de libertad de los cuatro jóvenes investigados por la agresión sufrida por el joven de la que se cumplirán dos años este mes en una zona de ocio de Gijón ya ha solicitado que se mantenga la prisión preventiva durante un año más al considerar que existe riesgo de fuga al afrontar penas de hasta quince años de prisión el letrado ovetense a Gonzalo Botas que está personado como acusación particular en el procedimiento sostiene en sus escritos que la libertad acordada al haberse cumplido el plazo máximo de dos años de prisión preventiva no es causa justificada ante el riesgo de fuga que se incrementa por tratarse de personas jóvenes que al no tener por su edad el suficiente arraigo pueden sustraerse de la Justicia con suma facilidad a juicio del letrado el riesgo está más presente en la actualidad que cuando se acordó inicialmente la medida de prisión preventiva y la concejala del PP gijonés Ángeles Fernández aguja considera irrenunciable que la ciudad cuente con una estación intermodal en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril tal y como contempla el proyecto del Plan de Vías Fernández aguja reclamado a la alcaldesa de Gijón que inste al Gobierno central a dejar de mover papeles sin resultado concreto alguno ponerse a trabajar en favor de Gijón