Escucha las noticias de las 17:00 (09/07/2019)

qué tal buenas tardes pues todavía no ha llegado aquí al Congreso líder del PP de todos modos el mensaje que le va a trasladar a Sánchez es el mismo que en los últimos encuentros que han mantenido ambos el PP no va a facilitar su investidura pero si está dispuesto a hablar de una serie de pactos de Estado que sirvan para dar estabilidad a la legislatura que no se va a reunir con Sánchez de Rivera tampoco lo hizo como decías esta mañana con Abascal el líder de Ciudadanos delega en sus equipos regionales de hecho a las siete de la tarde una reunión a tres ciudadanos PP Vox convocada por los naranjas en la Asamblea de Madrid y mañana lo mismo pues mañana por la mañana en la Asamblea regional