Voz 4

02:58

SER con dieciocho años hablando con distribuidoras hablar con librería sólo algunos editores no te suelen tomar en serio pero bueno ya en el momento en el que empiezas a coger un poquito de marca la editorial empieza a coger inercia de sí que se TB con otros a pesar de todo Israel no quiere dormirse en los laureles y así se lo comunica sus propios autores ni idea es crecer yo siempre se lo digo a los autores yo veía pillo autores que son poco conocidos pero que me parecen bonos la idea es que hay que creamos juntos no que ellos crezcan ese pase en otro editorial no no sino que la editorial crezca con ellos es decir que se convierta en un sello de relativo renombre dentro lo dentro de nuestras pequeñas capacidades el ex soñador Israel Merino