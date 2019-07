Las noticias de Canarias, 17:02 (09/07/2019)

mientras en el Cabildo de Tenerife hoy se ha cerrado un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular ya en La Palma siguen en plenas negociaciones en Gran Canaria las conversaciones para reeditar el tripartito entre Nueva Canarias PSOE Podemos siguen paralizadas ya que socialistas y nacionalistas no terminan de ponerse de acuerdo en el reparto de consejerías el presidente insular Antonio Morales asegura que sigue pensando que lo mejor es tener un pacto de progreso en esta institución pero que espera la llamada del PSOE dando marcha atrás a lo que dijeron hace una semana dando por rota esta negociación no se plantea ceder el departamento de Hacienda y asegura que el Cabildo funciona con ese reparto de áreas que se hizo la semana pasada

Voz 3

00:41

que además de una vicepresidencia dotadas de medios de recursos potenciada de luego no vamos a a ceder el área de Hacienda no lo vamos a hacer porque sería poner en una situación en el Cabildo de en algunos momentos de cuestionamiento todas las políticas que estamos realizando incluso de paralización de las políticas que están pagando eso no lo vamos a hacer nosotros nunca hemos planteado una posibilidad distinta a la de llegar a un acuerdo un modelo de gobierno que den continuidad al proyecto trabajo que ya había mano