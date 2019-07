Las noticias de Galicia, 18:02 (09/07/2019)

los ciento cincuenta transportistas de carbón que han llegado hoy a Madrid para protestar Pollard de actividad de la central térmica de As Pontes se han reunido con representantes del Ministerio de transición ecológica y han decidido constituir una mesa de trabajo para buscar soluciones mesa en la que también están representantes de Fomento de Endesa de Red Eléctrica de los propios transportistas son conscientes de que va a ser difícil que haya avances con un Gobierno en funciones pero están satisfechos Valentín González el alcalde de As Pontes presidente de la Diputación de Acor

intranquilos eh absolutamente indignados pero no que practico de Historia e con un poquiño más tranquilo en el sentido de que vamos a vernos con periodicidad de con todos sus agentes implicados no futuro central tácticas duran

Voz 1197

00:41

en los últimos meses el uso del carbón para producir electricidad ha caído en picado el caso más barato y menos contaminante así que no tienen que pagar tanto por las emisiones de CO2 del uso del carbón que ha provocado que centrales térmicas como las de As Pontes estén prácticamente inactivas afectando empleos como el de los transportistas un dato que nos ha llamado mucho la atención las denuncias relacionadas con la Ley de Seguridad Ciudadana en la provincia de Pontevedra superan a las de todo el resto de Galicia los datos que ha hecho públicos la subdelegada del Gobierno contabilizan ocho mil setecientas treinta denuncias frente a las ocho mil seiscientos cincuenta y uno que sumaban las otras tres provincias gallegas juntas una cifra muy significativa según Mayka la Riba que hizo balance del año dos mil diecisiete de que proceden estas cifras pero también de las principales actuaciones del año pasado el dos mil dieciocho entre ellas la explosión de la pirotécnica de paramos el accidente dio marisquillo que no ha afectado a su continuidad la decimonovena edición de considerado evento de cultura urbana hay deportes de acción más importantes del Estado quebrará entre el nueve y el once de agosto aspira reunir a más de ciento sesenta mil espectadores emplea a unos trescientos trabajadores y según la organización proporciona a Vigo y su área de influencia un retorno económico que los hosteleros cifran en dieciséis millones