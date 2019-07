Las noticias de Cantabria, 18:02 (09/07/2019)

el Sindicato Médico de Cantabria defiende la instrucción que obliga al personal administrativo y de enfermería hacen filtro de todos los pacientes que llegan sin citar a los centros de salud un sistema que no gusta el personal de enfermería que ha impugnado esta medida ya les hemos contado que enfermeras del centro de salud de Vargas en Santander han sido víctimas de una agresión que achacan al malestar de los pacientes por esta decisión el vicepresidente el sindicato Santiago roba médico de Sun del Sindicato Médico acusa al personal de enfermería de intentar sabotear esta fórmula

Voz 1

00:50

recordamos que ayer la policía tuvo que intervenir en el centro de salud de Vargas en Santander para reducir a una mujer que amenazaba con un cristal porque no estaba siendo atendida por su médico ante esta situación y tras altercados anteriores el personal de enfermería asegura que las agresiones se ha multiplicado desde que el Servicio Cántabro de Salud acordó que las enfermeras hicieran filtros sin embargo Santiago borraba vicepresidente del Sindicato Médico responsabiliza Wert abiertamente a las enfermeras de que el sistema no esté funcionando y el caso concreto del centro de salud de Vargas asegura que el paciente fue derivado a la consulta en la que no había ninguna enfermera ni tampoco ningún médico