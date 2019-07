Escucha las noticias de las 22:00 (09/07/2019)

Voz 0194

00:20

los ofrecimientos concretos en las peticiones concretas pero la gran conclusión están los dos de acuerdo la reunión de esta mañana entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha sido un fracaso el líder de Podemos ni siquiera ha comparecido ante la prensa sólo unas declaraciones a mata caballo para decir que Pedro Sánchez acabará rectificando por parte del PSOE Adriana Lastra evidenciando el desacuerdo se pues de momento no hay apoyo de Podemos a la investidura de Sánchez parece difícil entendimiento si no se fían el uno del otro Pedro Sánchez se niega a la entrada de Iglesias en el Gobierno porque no se fía de sus reacciones ante temas como Cataluña Pablo Iglesias insiste en pedir sillones en la mesa del Consejo de Ministros porque no se fía de que Sánchez cumpla con un programa de izquierdas y así estamos más de tres meses después de las elecciones sin que sepamos de qué políticas hablan sus reuniones Si es que hablan porque sólo sabemos la propuesta que hizo el PSOE Podemos le parece un corta y pega de su programa electoral se autodenominan socios preferentes pero cada uno busca la rendición donde el otro gobierno en solitario uno gobierno de coalición otro iban pasando los días que nos acercan a una nueva convocatoria electoral enseguida vamos con todo lo que ha dado de sí la política en este martes que ha sido mucho pero antes nos vamos a ir a Barcelona Monica Peinado buenas noches qué tal buenas noches porque ha descarrilado un tren que iba a Puigcerdà sin heridos parece pero con un rescate completo