Escucha las noticias de las 02:00 (10/07/2019)

Voz 0268

00:06

hay daba buenas noches buenas noches la Comunidad de Madrid está sólo unas horas de llegar a su investidura para la que no hay candidato es el resultado de la reunión a tres que han mantenido esta tarde ciudadanos PP box en la que los naranjas han admitido su incapacidad para convencer a los ultraderechistas IB en cada vez más cerca una repetición electoral en Madrid después de semanas diciendo que no se sentaría en y se sacarían fotos con Vox Ignacio Aguado les ha dado las dos cosas pero los de Abascal Biden que queda tiempo hasta la vuelta de verano y luego está la candidata a presidenta Diaz Ayuso que ni corta ni perezosa dice que con el gobierno popular de Madrid en funciones va a ir gobernando ya de hecho aunque no tenga los apoyos para ser investida escuchamos a Ignacio Aguado Rocío Monasterio Isabel Diaz Ayuso