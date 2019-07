Escucha las noticias de las 03:00 (10/07/2019)

la investidura y la ruptura entre PSOE y Unidas Podemos es casi total Pedro Sánchez sólo tiene ciento veinticuatro votos asegurados le faltan cincuenta y dos para la mayoría absoluta hay Pablo Iglesias no da su brazo a torcer quiere entrar en el Gobierno firman un acuerdo político y parlamentario y confía en que Pedro Sánchez ceda y acepte ministros de Podemos su planteamiento de ayer

que el Gobierno tiene que ser del Partido Socialista solamente de partido único que creo que va en una dirección contraria a lo que ha votado la ciudadanía y creo que si no es más temprano será más tarde rectificara

Pablo Iglesias piensa que habrá una segunda investidura en septiembre para entonces habrá por tanto un acuerdo con el PSOE la oposición irreductible de Unidas Podemos por entrar en el Gobierno exaspera a los socialistas la portavoz Adriana Lastra dijo que no habrá segunda oportunidad no habrá sesión de investidura en septiembre habrá solo una y ahora en julio

esa es la oportunidad la semana pasada decía la ministra de Hacienda en funciones que no hay segundas oportunidades que yo lo ratifico la investiduras el veintitrés de julio y este país necesita un Gobierno marcha cuanto antes

eso sobre el Gobierno en el conjunto de España pero por la derecha también se complican mucho las cosas en Madrid ciudadanos PP Vox se han reunido hace sólo unas horas y la novedad también es que no hay novedad los de Abascal han conseguido que los naranjas se sienten con ellos hice saqué saquen la demandada foto pero aún así no dan su brazo a torcer y no facilitan la investidura de la popular Isabel Diaz Ayuso así que en sólo unas horas habrá sesión de investidura sin candidato Ignacio Aguado Rocío Monasterio Diaz Ayuso