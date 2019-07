Escucha las noticias de las 05:00 (10/07/2019)

Voz 0137

00:00

son las cinco las cuatro en Canarias hay dado buenos días buenos días las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pasan de Frías a casi congeladas el presidente no ha podido llegar a un acuerdo con los morados este martes para la votación del próximo día veintitrés Podemos quiere entrar en el Gobierno y el PSOE sigue en el no fuentes socialistas aseguran además que Iglesias ha llegado a pedir la vicepresidencia algo que niegan tajantemente desde el partido morado ochocientos mil interinos en España esperan que la justicia europea les respalde para no tener que hacer las oposiciones convocadas para hacer fijo el puesto en el que han trabajado hasta ahora algunos hasta treinta y cinco años reclaman a Europa que sanciona la Administración española y le obliga a contratar los como funcionarios Anel Luis buenos días